Los números con los que llega Juan Pablo Añor a Alajuelense tras su paso por Grecia

Alajuelense sorprendió este sábado al anunciar el fichaje del volante venezolano Juan Pablo Añor, futbolista de 32 años, con amplio recorrido en el fútbol internacional.

Como suele pasar con los extranjeros que llegan a Costa Rica, una de las primeras cosas que se preguntan muchos es en qué estado llega el jugador, qué dicen sus números más recientes. ¿Lo hace con ritmo o como muchos vienen a tomar regularidad acá?

Juan Pablo Añor jugó el año pasado un fogueo con la selección de Venezuela ante Argentina. (Tomada de X/Tomada de X)

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Los números más recientes de Juan Pablo Añor antes de llegar a Alajuelense

El chamo viene de jugar con el equipo Volos NFC de la primera división de Grecia, en la que en términos generales fue titular y una de sus fichas con más minutos.

Según el sitio web Transfermarkt, en la temporada que recién acabó, sumó 29 partidos en la liga griega, 23 en la temporada regular, con cuatro goles y seis juegos en la etapa de playoff. Además disputó tres choques más en el torneo de copa local.

En total disputó 2179 minutos, 1986 en liga y 193 en Copa. Solo se perdió tres partidos: uno por lesión, uno por acumular tres tarjetas amarillas y otro por descanso.

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Añor también tuvo participación con la selección de Venezuela recientemente

El año pasado disputó un partido con la selección vinotinto, un amistoso contra Argentina en Miami, Estados Unidos, en el que jugó 78 minutos.