Thomas Tuchel habló con mucha sinceridad antes de que Inglaterra enfrente a la Selección de Costa Rica

Thomas Tuchel aseguró que Inglaterra no es de los grandes favoritos para el mundial (ACTION FOTO SPORT/NurPhoto via AFP)

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró este martes que su equipo no es uno de los “favoritos” para ganar el Mundial de Norteamérica 2026, pero se mostró dispuesto a soñar para ganar el segundo título mundial del país, 60 años después.

En la víspera del segundo amistoso previo al torneo, contra Costa Rica en Orlando, Tuchel celebró el hecho de tener a todos sus jugadores sanos y confió en que den un salto a nivel físico, de intensidad y de juego respecto al primer partido.

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“No somos grandes favoritos. No podemos serlo porque llevamos demasiados años sin ganarlo. Hay ganadores probados en el torneo, con más éxito en las últimas ediciones. Esos son los favoritos, y nosotros competimos por el trofeo”, declaró el entrenador alemán en rueda de prensa en West Palm Beach (Florida).

“Soñamos a lo grande y sabemos lo que se necesita para lograrlo”, añadió. “Nos vemos como competidores, como aspirantes. Queremos llegar hasta el final, pero no creo que seamos los grandes favoritos”.

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Tuchel dio unas claves de lo que se necesita para ganar una competición como esta: “Hay mucho trabajo por hacer. Hay que tener mucho respeto por los rivales, por el entorno y no subestimar el nivel de suerte necesario con las lesiones, las decisiones, el control”.

Inglaterra ganó el primero de sus dos amistosos en Florida contra Nueva Zelanda, el sábado en Tampa, por 1-0. El delantero Harry Kane, máximo goleador histórico de la selección, fue quien decidió un encuentro deslucido.