Inglaterra vs. Costa Rica: ¿a qué hora y por cuál canal ver el partido de este miércoles?

La Selección Nacional de Costa Rica volverá a la acción este miércoles cuando enfrente a Inglaterra en su segundo y último partido del mes.

El encuentro tendrá un sabor especial, ya que se trata de la última ventana internacional antes del Mundial 2026, torneo al que la Tricolor no logró clasificar, pero que sigue siendo clave para que el técnico Fernando “Bocha” Batista continúe desarrollando su proyecto de cara a los próximos retos internacionales.

La Sele busca levantar cabeza

Costa Rica enfrentará a Inglaterra en Orlando este miércoles. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Costa Rica llega a este compromiso tras caer 3-1 ante Colombia, en un partido en el que mostró algunos destellos positivos, pero también aspectos por corregir.

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Ahora tendrá una dura prueba frente a una de las selecciones más fuertes del mundo, que utilizará estos amistosos como preparación para la Copa del Mundo.

El duelo se disputará en el Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Hora y canales para ver Inglaterra vs. Costa Rica

Partido Fecha Hora Costa Rica Canal Inglaterra vs. Costa Rica Miércoles 10 de junio 2:00 p. m. Teletica Canal 7, Repretel Canal 6, ESPN y Disney+

Los aficionados podrán seguir las incidencias del encuentro tanto por televisión abierta como mediante plataformas de televisión por suscripción y streaming.

Última prueba antes de nuevos desafíos

Más allá del resultado, el juego servirá para que el cuerpo técnico continúe observando jugadores y afinando detalles de cara a los próximos compromisos de la Selección Nacional.

Además, será una oportunidad para medir el crecimiento del grupo frente a una potencia histórica del fútbol mundial y cerrar la fecha FIFA con mejores sensaciones.