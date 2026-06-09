Usuarios de esta empresa de telefonía podrán ver gratis los 104 partidos del Mundial en su celular

Miles de costarricenses tendrán una ventaja adicional para disfrutar la Copa del Mundo 2026. Los clientes de Claro Costa Rica podrán ver de forma gratuita los 104 partidos del Mundial 2026 directamente desde sus celulares gracias a una habilitación especial de la plataforma Claro Video.

La noticia toma relevancia porque Fox+ es el único canal que transmitirá la totalidad de los encuentros del Mundial en Costa Rica, por lo que muchos aficionados buscaban alternativas para no perderse ningún partido.

Mundial completo en la palma de la mano

Los clientes de Claro podrán ver gratis los 104 partidos del Mundial 2026 en sus celulares. (Chatgpt/Chatgpt)

Claro anunció que sus clientes Prepago, Postpago y Full Claro podrán acceder a todos los partidos de la Copa del Mundo mediante la aplicación Claro Video.

La cobertura incluirá desde el partido inaugural hasta la gran final, pasando por toda la fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales.

Según confirmó un vocero de la compañía a La Teja, el acceso será gratuito durante la duración del torneo.

“Durante el lapso que dure el Mundial, la aplicación de Claro Video se habilitará de manera gratuita a través de un enlace que Claro enviará a sus clientes móviles y Full Claro; de esta manera podrán disfrutar de los 104 partidos”, explicó la empresa.

Una solución para quienes no tienen Fox+

El anuncio resulta especialmente importante para muchos usuarios porque actualmente Claro no cuenta con Fox+ dentro de su oferta tradicional de televisión.

Aunque algunos partidos podrán verse por Teletica, únicamente Fox+ tendrá los 104 encuentros completos del campeonato.

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Con esta alternativa, los clientes de la telefónica podrán seguir todos los juegos desde cualquier lugar utilizando su teléfono móvil y la aplicación oficial habilitada para el torneo.

La empresa indicó que el beneficio está activo desde el 2 de junio y será posible gracias a una alianza con FOX Latinoamérica, cadena encargada de llevar la cobertura completa del torneo.