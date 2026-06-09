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Estos son los partidos del Mundial 2026 que podrá ver gratis por Teletica

Aunque Fox+ tendrá los 104 partidos del Mundial 2026, los aficionados que no cuenten con televisión por cable podrán disfrutar de 32 encuentros por la señal abierta de Teletica

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Mundial 2026 arrancará este jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, dando inicio a la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

En Costa Rica, la única señal que tendrá la totalidad del torneo será Fox+, sin embargo, quienes no cuenten con ese servicio también podrán seguir parte de la acción mediante Teletica, que transmitirá un total de 32 encuentros de forma gratuita entre la fase de grupos y las rondas eliminatorias.

La cobertura incluirá partidos de selecciones favoritas al título como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Alemania y Colombia, además de varios compromisos de eliminación directa, las semifinales y la gran final.

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FIFA signage is seen at Los Angeles Stadium (temporarily renamed from SoFi Stadium) ahead of the 2026 FIFA World Cup in Los Angeles on June 7, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
FIFA signage is seen at Los Angeles Stadium (temporarily renamed from SoFi Stadium) ahead of the 2026 FIFA World Cup in Los Angeles on June 7, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) (PATRICK T. FALLON/AFP)

Los partidos de la fase de grupos que transmitirá Teletica

FechaPartidoHora Costa Rica
11 junioMéxico vs Sudáfrica1:00 p. m.
12 junioEstados Unidos vs Paraguay7:00 p. m.
15 junioArabia Saudita vs Uruguay4:00 p. m.
16 junioFrancia vs Senegal1:00 p. m.
17 junioInglaterra vs Croacia2:00 p. m.
19 junioBrasil vs Haití6:30 p. m.
20 junioPaíses Bajos vs Suecia11:00 a. m.
21 junioEspaña vs Arabia Saudita10:00 a. m.
22 junioArgentina vs Austria11:00 a. m.
23 junioColombia vs RD Congo8:00 p. m.
24 junioChequia vs México7:00 p. m.
25 junioEcuador vs Alemania2:00 p. m.
26 junioNoruega vs Francia1:00 p. m.
26 junioUruguay vs España6:00 p. m.
27 junioPanamá vs Inglaterra3:00 p. m.
27 junioColombia vs Portugal5:30 p. m.

Los partidos de eliminación directa que dará Teletica

FechaPartidoRondaHora Costa Rica
29 junio1C vs 2FDieciseisavos de final11:00 a. m.
30 junio1I vs 3CDFGHDieciseisavos de final3:00 p. m.
1 julio1L vs 3EHIJKDieciseisavos de final10:00 a. m.
2 julio1H vs 2JDieciseisavos de final1:00 p. m.
3 julio1J vs 2HDieciseisavos de final4:00 p. m.
3 julio1K vs 3DEIJLDieciseisavos de final7:30 p. m.
4 julioW74 vs W77Octavos de final3:00 p. m.
5 julioW76 vs W78Octavos de final2:00 p. m.
6 julioW83 vs W84Octavos de final1:00 p. m.
7 julioW86 vs W88Octavos de final10:00 a. m.
11 julioW91 vs W92Cuartos de final3:00 p. m.
11 julioW95 vs W96Cuartos de final7:00 p. m.
14 julioW97 vs W98Semifinal1:00 p. m.
15 julioW99 vs W100Semifinal1:00 p. m.
19 julioW101 vs W102Final1:00 p. m.

No estará todo el Mundial

A pesar de que Teletica tendrá una importante cantidad de encuentros, la mayoría de los partidos del torneo solamente podrán verse mediante Fox+, canal que contará con los 104 juegos del campeonato.

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Por esa razón, quienes quieran seguir absolutamente toda la Copa del Mundo deberán contar con acceso a Fox+, mientras que los demás aficionados podrán disfrutar gratuitamente de una selección de los encuentros más atractivos del certamen.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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