Estos son los partidos del Mundial 2026 que podrá ver gratis por Teletica

El Mundial 2026 arrancará este jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, dando inicio a la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.
En Costa Rica, la única señal que tendrá la totalidad del torneo será Fox+, sin embargo, quienes no cuenten con ese servicio también podrán seguir parte de la acción mediante Teletica, que transmitirá un total de 32 encuentros de forma gratuita entre la fase de grupos y las rondas eliminatorias.
La cobertura incluirá partidos de selecciones favoritas al título como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Alemania y Colombia, además de varios compromisos de eliminación directa, las semifinales y la gran final.
LEA MÁS: ¿Dónde ver el Mundial 2026 en Costa Rica? Guía completa con canales, horarios y partidos
Los partidos de la fase de grupos que transmitirá Teletica
|Fecha
|Partido
|Hora Costa Rica
|11 junio
|México vs Sudáfrica
|1:00 p. m.
|12 junio
|Estados Unidos vs Paraguay
|7:00 p. m.
|15 junio
|Arabia Saudita vs Uruguay
|4:00 p. m.
|16 junio
|Francia vs Senegal
|1:00 p. m.
|17 junio
|Inglaterra vs Croacia
|2:00 p. m.
|19 junio
|Brasil vs Haití
|6:30 p. m.
|20 junio
|Países Bajos vs Suecia
|11:00 a. m.
|21 junio
|España vs Arabia Saudita
|10:00 a. m.
|22 junio
|Argentina vs Austria
|11:00 a. m.
|23 junio
|Colombia vs RD Congo
|8:00 p. m.
|24 junio
|Chequia vs México
|7:00 p. m.
|25 junio
|Ecuador vs Alemania
|2:00 p. m.
|26 junio
|Noruega vs Francia
|1:00 p. m.
|26 junio
|Uruguay vs España
|6:00 p. m.
|27 junio
|Panamá vs Inglaterra
|3:00 p. m.
|27 junio
|Colombia vs Portugal
|5:30 p. m.
Los partidos de eliminación directa que dará Teletica
|Fecha
|Partido
|Ronda
|Hora Costa Rica
|29 junio
|1C vs 2F
|Dieciseisavos de final
|11:00 a. m.
|30 junio
|1I vs 3CDFGH
|Dieciseisavos de final
|3:00 p. m.
|1 julio
|1L vs 3EHIJK
|Dieciseisavos de final
|10:00 a. m.
|2 julio
|1H vs 2J
|Dieciseisavos de final
|1:00 p. m.
|3 julio
|1J vs 2H
|Dieciseisavos de final
|4:00 p. m.
|3 julio
|1K vs 3DEIJL
|Dieciseisavos de final
|7:30 p. m.
|4 julio
|W74 vs W77
|Octavos de final
|3:00 p. m.
|5 julio
|W76 vs W78
|Octavos de final
|2:00 p. m.
|6 julio
|W83 vs W84
|Octavos de final
|1:00 p. m.
|7 julio
|W86 vs W88
|Octavos de final
|10:00 a. m.
|11 julio
|W91 vs W92
|Cuartos de final
|3:00 p. m.
|11 julio
|W95 vs W96
|Cuartos de final
|7:00 p. m.
|14 julio
|W97 vs W98
|Semifinal
|1:00 p. m.
|15 julio
|W99 vs W100
|Semifinal
|1:00 p. m.
|19 julio
|W101 vs W102
|Final
|1:00 p. m.
No estará todo el Mundial
A pesar de que Teletica tendrá una importante cantidad de encuentros, la mayoría de los partidos del torneo solamente podrán verse mediante Fox+, canal que contará con los 104 juegos del campeonato.
LEA MÁS: Si tiene estas cableras, usted podría perderse la mayoría de partidos del Mundial 2026
Por esa razón, quienes quieran seguir absolutamente toda la Copa del Mundo deberán contar con acceso a Fox+, mientras que los demás aficionados podrán disfrutar gratuitamente de una selección de los encuentros más atractivos del certamen.