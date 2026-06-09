Estos son los partidos del Mundial 2026 que podrá ver gratis por Teletica

El Mundial 2026 arrancará este jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, dando inicio a la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

En Costa Rica, la única señal que tendrá la totalidad del torneo será Fox+, sin embargo, quienes no cuenten con ese servicio también podrán seguir parte de la acción mediante Teletica, que transmitirá un total de 32 encuentros de forma gratuita entre la fase de grupos y las rondas eliminatorias.

La cobertura incluirá partidos de selecciones favoritas al título como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Alemania y Colombia, además de varios compromisos de eliminación directa, las semifinales y la gran final.

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FIFA signage is seen at Los Angeles Stadium (temporarily renamed from SoFi Stadium) ahead of the 2026 FIFA World Cup in Los Angeles on June 7, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) (PATRICK T. FALLON/AFP)

Los partidos de la fase de grupos que transmitirá Teletica

Fecha Partido Hora Costa Rica 11 junio México vs Sudáfrica 1:00 p. m. 12 junio Estados Unidos vs Paraguay 7:00 p. m. 15 junio Arabia Saudita vs Uruguay 4:00 p. m. 16 junio Francia vs Senegal 1:00 p. m. 17 junio Inglaterra vs Croacia 2:00 p. m. 19 junio Brasil vs Haití 6:30 p. m. 20 junio Países Bajos vs Suecia 11:00 a. m. 21 junio España vs Arabia Saudita 10:00 a. m. 22 junio Argentina vs Austria 11:00 a. m. 23 junio Colombia vs RD Congo 8:00 p. m. 24 junio Chequia vs México 7:00 p. m. 25 junio Ecuador vs Alemania 2:00 p. m. 26 junio Noruega vs Francia 1:00 p. m. 26 junio Uruguay vs España 6:00 p. m. 27 junio Panamá vs Inglaterra 3:00 p. m. 27 junio Colombia vs Portugal 5:30 p. m.

Los partidos de eliminación directa que dará Teletica

Fecha Partido Ronda Hora Costa Rica 29 junio 1C vs 2F Dieciseisavos de final 11:00 a. m. 30 junio 1I vs 3CDFGH Dieciseisavos de final 3:00 p. m. 1 julio 1L vs 3EHIJK Dieciseisavos de final 10:00 a. m. 2 julio 1H vs 2J Dieciseisavos de final 1:00 p. m. 3 julio 1J vs 2H Dieciseisavos de final 4:00 p. m. 3 julio 1K vs 3DEIJL Dieciseisavos de final 7:30 p. m. 4 julio W74 vs W77 Octavos de final 3:00 p. m. 5 julio W76 vs W78 Octavos de final 2:00 p. m. 6 julio W83 vs W84 Octavos de final 1:00 p. m. 7 julio W86 vs W88 Octavos de final 10:00 a. m. 11 julio W91 vs W92 Cuartos de final 3:00 p. m. 11 julio W95 vs W96 Cuartos de final 7:00 p. m. 14 julio W97 vs W98 Semifinal 1:00 p. m. 15 julio W99 vs W100 Semifinal 1:00 p. m. 19 julio W101 vs W102 Final 1:00 p. m.

No estará todo el Mundial

A pesar de que Teletica tendrá una importante cantidad de encuentros, la mayoría de los partidos del torneo solamente podrán verse mediante Fox+, canal que contará con los 104 juegos del campeonato.

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Por esa razón, quienes quieran seguir absolutamente toda la Copa del Mundo deberán contar con acceso a Fox+, mientras que los demás aficionados podrán disfrutar gratuitamente de una selección de los encuentros más atractivos del certamen.