Famoso creador de contenido recordó uno de los momentos mundialistas más épicos con Costa Rica involucrado

En el Mundial del 2022 en Catar, Costa Rica empezó con una humillante goleada ante España de 7-0; sin embargo, por tres minutos en la última fecha contra Alemania, la Sele estuvo ganando y eso la ponía en la siguiente ronda.

El creador de contenido colombiano FelipeFCB recordó esos minutos en los que la Tricolor estuvo al borde de otra hazaña.

Creador de contenido recordó el épico momento del Alemania-Costa Rica en 2022. (FRANCK FIFE/AFP)

“Hay momentos que agradezco que los pude ver y perros estos tres minutos es uno de esos”, dijo en su cuenta de TikTok con más de 600 mil seguidores sobre el momento que la Sele estaba 2-1 sobre Alemania.

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“Si Costa Rica y Japón ganaban, los dejaban afuera; y me acuerdo a Japón que le mete el 2-1 a España como al 50 y a los 10 minutos Costa Rica le empata a Alemania y a los otros 10 minutos Costa Rica 2-1, esta imagen fue real por 3 minutos”, dijo con la tabla en la que asiáticos y ticos estaban avanzando sobre las potencias.

“Luego, tristemente Havertz mete gol (hizo soblete y Niclas Füllkrug uno más) y Alemania termina ganando (4-2), Japón y España pasan pero eso pasó el Mundial pasado, eso solo demuestra que los mundiales nada, pero nada está escrito”, afirmó.