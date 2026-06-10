Deportes

Grupo opositor hace fuerte reclamo y promete devolverle a Alajuelense algo que considera perdido

Aquiles Mata, integrante de “Un nuevo capítulo”, asegura que el principal reto es devolverle protagonismo al área deportiva, mejorar la comunicación con los asociados y recuperar la independencia en la toma de decisiones del club.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense vive días claves sobre su futuro y el próximo sábado se conocerá si hay cambios en la directiva rojinegra o se mantiene la bancada oficialista.

El abogado Aquiles Mata forma parte de “Un nuevo capítulo”, una agrupación que desea colaborar con las autoridades liguistas para que el club vuelva a levantar títulos a nivel nacional.

El lunes anterior, Mata, junto con sus compañeros Raúl Pinto, Henry Zamora, Carlos Aguirre y Óscar Soto, presentaron sus candidaturas para buscar un puesto en la directiva eriza y tienen claro cuál será la prioridad si logran convencer al asociado liguista.

El abogado Aquiles Mata desea volver a la directiva de Alajuelense para que el equipo vuelva a la senda del triunfo. Foto: archivo.

“Por alguna razón, la institución se enfocó en temas económicos y en el tema del Centro de Alto Rendimiento (CAR), pero dejó de lado el tema deportivo. Entonces, nosotros lo que queremos es volver a rescatar la cultura y la excelencia institucional en el campo deportivo.

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“Eso se hace volviendo a fortalecer los valores históricos que han distinguido a nuestra institución. Desde luego, no quiere decir que cuando nosotros lleguemos a la junta directiva ya el equipo va a ser campeón, pero hemos perdido un poco de identidad a lo interno del equipo.

“Si bien es cierto que tenemos campeonatos centroamericanos y un buen desempeño a nivel de fútbol femenino y también en ligas menores, ese desempeño se está viendo relegado en el tema del campeonato nacional”, afirmó.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Alajuelense obtuvo su estrella 31 en diciembre del año pasado. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

A mejorar

Otro de los temas que desean mejorar es la comunicación.

“Se aprecian en redes sociales o en los medios electrónicos ciertos comunicados de la institución, pero no hay una comunicación fluida con el asociado, que desea saber qué es lo que está sucediendo.

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“Creo que hay otros aspectos que son importantes y la gente reclama que hemos perdido independencia de criterio en las decisiones emanadas al interno del club. Queremos recuperar esa independencia. O sea, la Liga es de los liguistas. Hemos dejado que otras personas tomen decisiones por Alajuelense en la parte gerencial, en cuanto a contratación de jugadores y contratación de cuerpo técnico, y eso no debe ser”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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