Grupo opositor hace fuerte reclamo y promete devolverle a Alajuelense algo que considera perdido

Alajuelense vive días claves sobre su futuro y el próximo sábado se conocerá si hay cambios en la directiva rojinegra o se mantiene la bancada oficialista.

El abogado Aquiles Mata forma parte de “Un nuevo capítulo”, una agrupación que desea colaborar con las autoridades liguistas para que el club vuelva a levantar títulos a nivel nacional.

El lunes anterior, Mata, junto con sus compañeros Raúl Pinto, Henry Zamora, Carlos Aguirre y Óscar Soto, presentaron sus candidaturas para buscar un puesto en la directiva eriza y tienen claro cuál será la prioridad si logran convencer al asociado liguista.

El abogado Aquiles Mata desea volver a la directiva de Alajuelense para que el equipo vuelva a la senda del triunfo. Foto: archivo.

“Por alguna razón, la institución se enfocó en temas económicos y en el tema del Centro de Alto Rendimiento (CAR), pero dejó de lado el tema deportivo. Entonces, nosotros lo que queremos es volver a rescatar la cultura y la excelencia institucional en el campo deportivo.

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“Eso se hace volviendo a fortalecer los valores históricos que han distinguido a nuestra institución. Desde luego, no quiere decir que cuando nosotros lleguemos a la junta directiva ya el equipo va a ser campeón, pero hemos perdido un poco de identidad a lo interno del equipo.

“Si bien es cierto que tenemos campeonatos centroamericanos y un buen desempeño a nivel de fútbol femenino y también en ligas menores, ese desempeño se está viendo relegado en el tema del campeonato nacional”, afirmó.

Alajuelense obtuvo su estrella 31 en diciembre del año pasado. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

A mejorar

Otro de los temas que desean mejorar es la comunicación.

“Se aprecian en redes sociales o en los medios electrónicos ciertos comunicados de la institución, pero no hay una comunicación fluida con el asociado, que desea saber qué es lo que está sucediendo.

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“Creo que hay otros aspectos que son importantes y la gente reclama que hemos perdido independencia de criterio en las decisiones emanadas al interno del club. Queremos recuperar esa independencia. O sea, la Liga es de los liguistas. Hemos dejado que otras personas tomen decisiones por Alajuelense en la parte gerencial, en cuanto a contratación de jugadores y contratación de cuerpo técnico, y eso no debe ser”.