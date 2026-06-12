Vea el mensaje de Jafet Soto al Herediano que hará derramar lágrimas de emoción a más de uno

El Club Sport Herediano está de manteles largos este viernes 12 de junio y es por esto que el presidente de la institución, Jafet Soto, dejó un emotivo mensaje al club de sus amores y a sus aficionados por sus 105 años de existencia.

“Hoy es tu cumpleaños, hoy cumples 105 años de vida, de historia y de grandeza; y aunque el tiempo parezca largo para quienes te amamos, tu historia se siente viva todos los días en cada recuerdo, en cada título, en cada camisa y en cada corazón rojiamarillo”.

Jafet dejó un emotivo mensaje por el aniversario del Team (Albert Marín)

“Hoy no te hablo solo como presidente, ni como entrenador, ni como parte de Fuerza Herediana; hoy te escribo como un herediano más, como alguien que te ama profundamente, que te entiende con el paso de los años lo inmenso que sos”.

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“Gracias por existir, gracias por enseñarnos que un club no se mide únicamente por sus títulos, aunque tus 32 campeonatos nacionales hablan de tu grandeza. Un club se mide por lo que provoca en su gente, por las lágrimas que despierta, por las familias que une, por los recuerdos que construye y por esa pasión que desde 1921 se hereda de generación en generación”.

“A vos, Herediano, nunca se te da suficiente porque nada alcanza para devolverte todo lo que nos has dado. Desde Fuerza Herediana hemos trabajado con alma, esfuerzo y responsabilidad para honrar tu nombre. Cada título, cada decisión, cada lucha y cada sueño han tenido un solo propósito: Verte más grande, más fuerte y más eterno”.

Soto le dejó un mensaje a los florenses que los hará emocionarse (Rafael Pacheco Granados)

“Muy pronto volverás a tu casa, al estadio Eladio Rosabal Cordero, ese lugar donde late tu historia y donde también vivirá tu futuro, pero tu verdadero estadio siempre ha sido tu afición, esa gente fiel, única y apasionada, que nunca abandona y que hace que este club sea distinto a todos”.

“Gracias, Herediano, por ser mi equipo, mi causa, mi amor de toda la vida y, aunque hemos dado mucho por vos, hoy en tus 105 años, lo digo con el corazón en la mano, nada, absolutamente nada, será suficiente para todo lo que representás. Con amor eterno, Jafet Soto”, expresó el presidente del campeón nacional.