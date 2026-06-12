Esto se dice en Honduras de posible llegada de Alejandro Bran a equipo catracho

Los reiterados escándalos de indisciplina por parte de Alejandro Bran en Alajuelense llegaron a tal punto que hasta a nivel internacional le tiran al volante nacional.

Periodista de Honduras soltó un irónico mensaje a Bran tras rumores que lo ligan al Real España (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recientemente surgieron rumores acerca de un interés del Real España de Honduras, equipo dirigido por Jeaustin Campos, y en una publicación sobre dicha información, el reconocido periodista, Julio Cruz, le dejó un mensaje al exjugador manudo.

LEA MÁS: Costa Rica sin Mundial: la pérdida del refugio emocional en tiempos difíciles

“Si va a Real España, definitivamente va a disfrutar porque la vida nocturna en San Pedro Sula es muy buena”, dijo Julio en la red social de X.

Bran quedó ya completamente desligado de la Liga; sin embargo, los escándalos relacionados con la fiesta parece que los van a perseguir por un tiempo al volante, ya que hasta fuera de Costa Rica conocen sobre sus situaciones extra deportivas.