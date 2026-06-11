¿Cuánto le pagó Alajuelense a Kenneth Vargas para que se fuera? Este habría sido el acuerdo

Kenneth Vargas estuvo solo cuatro meses con Alajuelense. (Alajuelense/Alajuelense)

Alajuelense y Kenneth Vargas anunciaron este miércoles el fin de su relación contractual luego que los manudos dieron de baja al jugador tras escándalos disciplinarios.

Huevito llegó al cuadro manudo en enero del 2026, pero entre lesiones y señalamientos a diversos escándalos por su disciplina, el fichaje terminó siendo un fracaso.

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El jugador firmó un contrato por un año, hasta diciembre del 2026 luego que los erizos llegaron a un acuerdo con el Hearts de Escocia, dueño de su ficha hasta el 2029.

Esto le pagó Alajuelense a Kenneth Vargas

La Teja sabe de una fuente muy confiable que el club no le pagó una rescisión de contrato ni nada por el estilo, solo los meses que le restaban de salario y cada uno se fue en paz.

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Vargas hizo tres goles y una asistencia en los 611 minutos que disputó con los rojinegros en el Clausura 2026, distribuidos en once partidos, siete de ellos de titular, según los datos oficiales de la Unafut.