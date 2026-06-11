Torneo Nacional

¿Cuánto le pagó Alajuelense a Kenneth Vargas para que se fuera? Este habría sido el acuerdo

Esta es la letra menuda de lo que Alajuelense le pagó a Kenneth Vargas para rescindir su contrato

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Por Sergio Alvarado y Yenci Aguilar Arroyo
Kenneth Vargas es uno de los refuerzos de Alajuelense, quien ya se entrena con el equipo manudo.
Kenneth Vargas estuvo solo cuatro meses con Alajuelense. (Alajuelense/Alajuelense)

Alajuelense y Kenneth Vargas anunciaron este miércoles el fin de su relación contractual luego que los manudos dieron de baja al jugador tras escándalos disciplinarios.

Huevito llegó al cuadro manudo en enero del 2026, pero entre lesiones y señalamientos a diversos escándalos por su disciplina, el fichaje terminó siendo un fracaso.

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El jugador firmó un contrato por un año, hasta diciembre del 2026 luego que los erizos llegaron a un acuerdo con el Hearts de Escocia, dueño de su ficha hasta el 2029.

Esto le pagó Alajuelense a Kenneth Vargas

La Teja sabe de una fuente muy confiable que el club no le pagó una rescisión de contrato ni nada por el estilo, solo los meses que le restaban de salario y cada uno se fue en paz.

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Vargas hizo tres goles y una asistencia en los 611 minutos que disputó con los rojinegros en el Clausura 2026, distribuidos en once partidos, siete de ellos de titular, según los datos oficiales de la Unafut.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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