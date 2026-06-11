Kenneth Vargas está listo para hacer una nueva vida fuera de Costa Rica y fue presentado en su nuevo club

Kenneth Vargas está listo para regresar a Europa y este jueves fue presentado en su nuevo club.

El Kalamata FC, equipo de la Superliga de Grecia es el club en donde el exjugador de Alajuelense podrá volver a sumar minutos.

De esta manera, Huevito regresa al Viejo Continente, a préstamo por el Hearts de Escocia, club dueño de su ficha.

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Kenneth Vargas fue presentado en su nuevo equipo. Foto: Instagram Kalamata FC. (Foto: Instagram Kalamata FC./Foto: Instagram Kalamata FC.)

Así presentaron a Huevo

De esta manera presentaron a Kenneth en su nuevo equipo, llamado la Tormenta negra.

“De origen costarricense, el futbolista de 24 años puede desempeñarse en todas las posiciones de la línea ofensiva.

“Inició su carrera en las divisiones menores de Herediano y posteriormente jugó con el primer equipo, donde registró 74 partidos, 15 goles y 8 asistencias. Más adelante pasó al Municipal Grecia, con el que disputó 28 encuentros, anotó 5 goles y brindó 3 asistencias.

“Su primera experiencia en Europa llegó en el 2023, cuando fue fichado por el Hearts. Con el conjunto escocés acumuló 84 partidos, 13 goles y 8 asistencias, participando además en las rondas clasificatorias de la Europa League y en la fase de grupos de la Conference League.

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“Durante el segundo semestre de la temporada anterior jugó a préstamo con Alajuelense, equipo con el que sumó 13 apariciones, marcó 4 goles y dio una asistencia.

“Kenneth Vargas también ha sido internacional en 21 ocasiones con la Selección de Costa Rica, con la que ha anotado 3 goles. Además, participó en una Copa América (2024) y en dos ediciones de la Copa Oro (2023 y 2025)”.