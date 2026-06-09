¿Qué hubiera hecho Jeaustin Campos con lo que pasó con Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas?

A Jeaustin Campos le consultaron cómo actuaría él si fuera el técnico de la Selección Nacional, ante los casos de indisciplina de Warren Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

El técnico del Real España de Honduras conversó con el exjugador Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro, en el pódcast llamado Camerino y dijo lo que él ha hecho cuando ha vivido situaciones similares.

“En la época de nosotros era terrible, solo que no había Facebook, ni fotos, el jugador se daba cuenta de que jugaba domingo y el jueves ya.

Jeaustin Campos dijo qué haría con los jugadores separados de la Selección por indisciplina. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

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“No teníamos cultura tan profesional como lo exige el fútbol de ahora, pero a nosotros quién nos formó y hoy tenemos la posibilidad de contar con insumos”, destacó.

Lo que haría Campos

El técnico dijo que lo primero que hace es golpearle la billetera al jugador.

“Una vez jugador se durmió, me pasó en Honduras. Al final jugó porque si trabajo toda la semana con el jugador, no nos vamos a pegar los dos un balazo en el pie y salvo situaciones muy complejas que se salen en todo sentido, no juegan, pero ya había trabajado con él para que jugara.

“Si el jugador llega que no puede ni caminar, hay que darle un seguimiento, porque detrás de un futbolista hay una persona. Yo los tuve a los 3 (Warren Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas) y son buenos chicos, y en este caso sí sería duro con el castigo, pero no tan duro con la persona.

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Alejandro Bran y Warren Madrigal fueron desconvocados de la Selección Nacional por actos de indisciplina. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Hay que ayudarlos, no son máquinas de jugar fútbol, no merecen que los boten, que les den seguimiento, ayuda, yo los tuve a los 3 y son muy buenas personas, necesitan ayuda con profesionales encargados de los temas que tengan”, destacó.

Jeaustin dijo que en el caso de la Sele, la dinámica es distinta, porque no se trata de un club, por eso, el manejo no es igual que si fueran de un equipo.

“El manejo es diferente, hay indisciplina, a nivel de jugador y si en este momento no se puede sostener a un jugador así, se desconvoca, darle igual el seguimiento.

“En nuestro tiempo podía faltar uno, quedaban cinco atrás, pero cuando se tuvo que haber hecho un cambio generacional, se quemó una gran cantidad de jugadores, que hoy serían los de aproximadamente 26 años (Marvin Loría, Julio Cascante, Luis Díaz, Allan Cruz), ellos debieron haber llegado para el cambio generacional, pero hoy tenemos jugadores de 31 años y de 19 años”, dijo.