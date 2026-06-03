¿Hay posibilidades de que Alejandro Bran y Kenneth Vargas continúen en Alajuelense?

Alajuelense está en una negociación con los futbolistas Alejandro Bran y Kenneth Vargas para que estos dejen el plantel; buscan una solución que sea beneficiosa para todos.

León Weinstok explicó detalladamente la situación con Alejandro Bran y Kenneth Vargas. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

¿Siguen siendo jugadores de Alajuelense?

Alrededor del caso todavía existen muchas dudas; muchos se cuestionan si siguen siendo jugadores manudos y si hay alguna posibilidad de llegar a un arreglo y que continúen con el cuadro manudo.

El directivo manudo León Weinstok conversó con los medios este martes para explicar esa letra menuda que todavía muchos no entienden en el caso.

Cuando se publicó el comunicado sobre la separación de los jugadores del plantel la semana pasada, hubo confusión con el tema, debido a la palabra que se empleó y que se debe a que aún existe un ligamen con los futbolistas. Weinstok fue muy claro sobre el asunto.

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En la Liga no cuentan más con Bran y Vargas, por lo que no entrenarán con el equipo en el inicio de la pretemporada ni harán las pruebas físicas y médicas con el resto de los jugadores.

“En este momento ellos tienen un plan de entrenamiento distinto y no lo hacen con el resto de los jugadores”, dijo Weinstok.

Con eso ya se resuelve la primera pregunta necesaria para entender el tema, al dejar claro que los futbolistas no seguirán en el club. Ahora es necesario evaluar las opciones.

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El proceso legal que debe seguir Alajuelense

Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

Legalmente, Alajuelense no puede decirle a Bran simplemente que se marche y listo, pues tiene contrato con él por año y medio. Eso podría generarle un problema serio al club y hasta una demanda por incumplimiento de contrato.

La opción más “fácil” sería pagarle los 18 meses que le quedan de contrato, pero eso sería una medida en la que los rojinegros tendrían que sacar una millonada, motivo por el que deben negociar con el jugador, según explicó Weinstok ante la consulta de La Teja.

“Se comunicó la separación y ya la medida definitiva es algo que en algunas ocasiones puede tomarlo el club de manera unilateral y solo notificarla, y en otras necesitan llegar a un acuerdo entre las partes.

“A veces, incluso si se hablara de un préstamo, tiene que estar de acuerdo el club que lo envía, el club que lo recibe y el jugador como tal para que se ejecute. Entonces adelantar estas situaciones en este momento es algo difícil o que nos puede comprometer en este momento”, comentó el dirigente.

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León fue enfático en que para seguir la vía legal correcta hay que seguir un debido proceso y eso no significa que no estén haciendo nada en el caso, razón por la que no han dado muchos detalles al respecto.

“No quiero que se malinterprete que no hay ninguna medida como tal, sino que simplemente se comunicará cuando ya esté la medida y la decisión definitiva”, añadió.

Bran y Vargas tienen situaciones distintas

La situación de los jugadores es diferente, según explicó Weinstok, por lo que los tienen que manejar de manera separada.

“La situación es distinta en el sentido de que Kenneth es un jugador que está a préstamo del Hearts de Escocia y Alejandro sí es ficha del club. Estamos hablando sobre las opciones con cada uno. Entrar en detalle ahora puede comprometer lo que se está viendo con cada uno, pero esperamos que en los próximos días se pueda definir”, comentó.

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Alejandro Bran y Kenneth Vargas no forman parte de los entrenamientos de Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

El abogado y asesor erizo en estos temas aseguró que las medidas y castigos que se tomaron en su momento fueron las correctas, pues en lo legal las sanciones se aplican de manera proporcional y no con la más severa de una vez.

“En el sentido disciplinario, como es normal, y esto lo podemos ver en cualquier ámbito, es normal que vayan creciendo las medidas, desde alguien como padre de familia con los hijos o un árbitro en un partido de fútbol. Primero hace una advertencia verbal, luego una tarjeta amarilla, luego una tarjeta roja y así en muchos ámbitos, porque al final es similar.

“No es usual ni es una muy buena práctica emplear la sanción más gravosa desde un inicio, salvo algo que lo amerite de un momento a otro. Nuestra primera sanción fue dura en su medida; ahora se dio otra situación, entonces se dio una sanción mayor”, dijo.

Los manudos quieren cerrar el tema cuanto antes, pero entienden que no pueden correr para hacer todo dentro del marco legal que no perjudique a la institución.