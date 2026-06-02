Alajuelense arrancará la Copa Centroamericana con un partido muy picante y que aún duele a muchos

Alajuelense derrotó al Xelajú en la última final de la Copa Centroamericana. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense arrancará competencia en la Copa Centroamericana durante la última semana de julio, en un mes cargado de acción en la fase de grupos, en el cual abrirá y cerrará la acción del grupo A en su casa.

La Concacaf reveló este martes el calendario de partidos en el que estarán en acción cuatro clubes ticos. Además de los manudos, lo harán Saprissa, Herediano y Cartaginés.

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La Liga iniciará la defensa de su tricampeonato ante un viejo conocido

Los manudos comenzarán en casa la defensa del tricampeonato del área el 29 de julio cuando reciban al Xelajú de Guatemala, club con el que disputó la final de la última edición del certamen regional, serie en la cual triunfó por penales en suelo chapín.

El duelo tiene un ingrediente especial, pues fue precisamente ante el cuadro guatemalteco que los rojinegros conquistaron su más reciente corona centroamericana.

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Visitas a Nicaragua y El Salvador marcarán el camino

En la fecha dos visitará Nicaragua para enfrentar al Diriangén el 4 de agosto; en la jornada tres tendrá descanso y en la cuatro irá a El Salvador para medirse al Luis Ángel Firpo el 20 de agosto en la capital cuscatleca.

La Liga buscará sumar los puntos necesarios fuera de casa para llegar con tranquilidad a la última jornada de la fase de grupos.

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Cierre con revancha ante Plaza Amador

Los manudos cerrarán la fase de grupos el 26 de agosto ante el Plaza Amador en el Alejandro Morera Soto. Recordemos que el cuadro canalero los derrotó el año pasado en ese mismo escenario.

Ese encuentro aparece como uno de los más llamativos de la fase inicial, debido al antecedente reciente entre ambos clubes y porque podría definir posiciones importantes en el grupo.

Calendario de Alajuelense en la Copa Centroamericana 2026