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¿Qué hizo Alajuelense con Alejandro Bran y Kenneth Vargas tras el caso de indisciplina?

León Weinstok explicó como está el presente de Vargas y Bran tras ser separados

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Por Eduardo Rodríguez y Sergio Alvarado

Alejandro Bran y Kenneth Vargas fueron separados de la Liga Deportiva Alajuelense por el escándalo de la semana anterior en el que el carro del volante fue asociado con una balacera en San Pedro en horas de la madrugada.

Ante dicha situación, el directivo manudo León Weinstok, en la apertura de la nueva Tienda La Liga en Multiplaza Escazú, conversó con los medios para explicar cómo está la actualidad de Bran y Huevito luego del comunicado de su separación de los rojinegros.

Sporting vs. Alajuelense
Vargas y Bran fueron separados de la Liga por indisciplina (albe)

Se comunicó la separación y ya la medida definitiva es algo que en algunas ocasiones puede tomarlo el club de manera unilateral y solo notificarlas, y en otras necesitan llegar a un acuerdo las partes o a veces incluso si se hablara de un préstamo, tiene que estar de acuerdo el club que lo envíe, el club que lo reciba y el jugador como tal. Entonces adelantar estas situaciones en este momento es algo difícil o que nos puede comprometer”.

No quiero que se malinterprete que no hay ninguna medida como tal, sino que simplemente se comunicará cuando ya esté la medida definitiva y la decisión definitiva”, explicó el directivo erizo.

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Ante la pregunta de cómo es la actualidad de ambos futbolistas tras ser separados en el regreso para pretemporada, Weinstok explicó cómo es el presente de Huevo y Bran.

En este momento ellos tienen un plan de entrenamiento distinto que no lo hacen con el resto de jugadores”, explicó el directivo rojinegro.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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