¿Qué hizo Alajuelense con Alejandro Bran y Kenneth Vargas tras el caso de indisciplina?

Alejandro Bran y Kenneth Vargas fueron separados de la Liga Deportiva Alajuelense por el escándalo de la semana anterior en el que el carro del volante fue asociado con una balacera en San Pedro en horas de la madrugada.

Ante dicha situación, el directivo manudo León Weinstok, en la apertura de la nueva Tienda La Liga en Multiplaza Escazú, conversó con los medios para explicar cómo está la actualidad de Bran y Huevito luego del comunicado de su separación de los rojinegros.

Vargas y Bran fueron separados de la Liga por indisciplina (albe)

“Se comunicó la separación y ya la medida definitiva es algo que en algunas ocasiones puede tomarlo el club de manera unilateral y solo notificarlas, y en otras necesitan llegar a un acuerdo las partes o a veces incluso si se hablara de un préstamo, tiene que estar de acuerdo el club que lo envíe, el club que lo reciba y el jugador como tal. Entonces adelantar estas situaciones en este momento es algo difícil o que nos puede comprometer”.

“No quiero que se malinterprete que no hay ninguna medida como tal, sino que simplemente se comunicará cuando ya esté la medida definitiva y la decisión definitiva”, explicó el directivo erizo.

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Ante la pregunta de cómo es la actualidad de ambos futbolistas tras ser separados en el regreso para pretemporada, Weinstok explicó cómo es el presente de Huevo y Bran.

“En este momento ellos tienen un plan de entrenamiento distinto que no lo hacen con el resto de jugadores”, explicó el directivo rojinegro.