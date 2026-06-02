Calendario de Saprissa en Copa Centroamericana tendrá un cierre muy bravo

Saprissa volverá a la Copa Centroamericana tras el fiasco del año pasado, al quedar fuera en fase de grupos. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Saprissa arrancará competencia en la Copa Centroamericana durante la última semana de julio, en un mes cargado de acción en la fase de grupos que involucra un cierre bravo en su sector, el C.

La Concacaf reveló este martes el calendario de partidos en el que estarán en acción cuatro clubes ticos. Además de los morados, lo harán Alajuelense, Herediano y Cartaginés.

Debut en Panamá y dos partidos seguidos en Tibás

El Monstruo debutará el miércoles 29 de julio en el Estadio Universidad Latina, en Penonomé, Panamá, ante el UMECIT FC de ese país.

Luego enfrentará sus siguientes dos juegos en Tibás, el 5 de agosto ante el Alianza de Panamá y luego el martes 11 de agosto ante el Deportivo Mixco de Guatemala.

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Un cierre complicado en Honduras

En la fecha cuatro tendrá descanso, esto debido a que los grupos de la Centroamericana son de cinco equipos cada uno y cerrará en la casa del Olimpia de Honduras, el estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

Este certamen se juega a una sola vuelta en cada grupo, por lo que cada equipo disputa dos partidos en casa y dos de visita según la posición que cada uno tenía en el bombo.

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Calendario de Saprissa en la Copa Centroamericana 2026