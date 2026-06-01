La curiosa manera en la que se definirá al rival de Saprissa en el Recopa

El Deportivo Saprissa está instalado ya en la disputa de la Recopa, que será el 17 de julio, en lo que será la antesala del inicio del Campeonato Nacional Apertura 2026.

Hasta el momento se conoce que los morados van a disputar el trofeo como vigentes campeones del certamen de Copa, luego de imponerse a Sporting en la final disputada en Liberia.

Saprissa sigue sin rival para la Recopa (Jose Cordero)

Ante la duda de quién será el contrincante de los de Tibás, La Teja le consultó a Allan Fernández de la Unafut para aclarar cómo se define, y este respondió que el ganador de la Supercopa es el que se medirá al Monstruo por dicho trofeo.

Dicha copa se jugará el 12 de julio, previo a la Recopa, y la jugarán los últimos dos campeones, Alajuelense del Apertura 2025 y el último monarca, Herediano, que es el mandamás del fútbol nacional tras imponerse en el Clausura 2026.

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En el inicio de la temporada anterior, la Supercopa no se disputó, ya que el Herediano ganó los dos últimos torneos; sin embargo, la Recopa fue entre erizos y rojiamarillos, ya que la Liga quedó campeona de la pasada edición del certamen de Copa y finalizó con triunfo de los leones 1-0.

El torneo nacional Apertura 2026 empezará el próximo 26 de julio con la primera fecha del Apertura 2026.