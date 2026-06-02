Una de las personas más cercanas a Kenneth Vargas lo hizo reaparecer en sus redes sociales

Kenneth Vargas aprovechó el cumpleaños de una de las personas más cercanas a él para reaparecer en sus redes sociales.

El jugador, quien hace unos días fue separado de Alajuelense y la Selección Nacional, hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en medio de la polémica que hay sobre el jugador.

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Kenneth Vargas reapareció en sus redes sociales, para felicitar a una de las personas más especiales en su vida. Foto: Instagram Kenneth Vargas. (Foto: Instagram Kenneth Vargas./Foto: Instagram Kenneth Vargas.)

Así reapareció

Recordemos que el delantero, junto con sus compañeros Alejandro Bran y Warren Madrigal, quedaron fuera de la convocatoria para los partidos contra Colombia, del lunes pasado, e Inglaterra del 10 de junio, debido a actos de indisciplina.

Este martes, Huevito subió una foto con su hermana y la felicitó por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, hermanita”, afirmó Kenneth, quien hace un posteo días después de ser desconvocado del equipo que dirige Fernando Batista.