Alajuelense finalmente revela qué pasará con Kenneth Vargas

Kenneth Vargas quedó fuera de Liga Deportiva Alajuelense.

Este miércoles, el equipo rojinegro informó que el delantero no seguirá defendiendo la camisa liguista, de cara al torneo de Apertura 2026.

Kenneth Vargas no sigue en Alajuelense. Foto: Albert Marín. (albe)

El comunicado de la LDA

Así informó la Liga la salida del jugador del Hearts de Escocia.

“LDA informa que el jugador Kenneth Vargas ya no forma parte de la institución. Le deseamos éxitos en sus proyectos personales y profesionales”.

Huevito llegó a Alajuela a finales del año pasado, luego de su breve paso por el Herediano.