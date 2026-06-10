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Alajuelense finalmente revela qué pasará con Kenneth Vargas

Kenneth Vargas llegó a Alajuelense a finales del año pasado y ahora deja el club por problemas de disciplina

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Kenneth Vargas quedó fuera de Liga Deportiva Alajuelense.

Este miércoles, el equipo rojinegro informó que el delantero no seguirá defendiendo la camisa liguista, de cara al torneo de Apertura 2026.

Sporting vs. Alajuelense
Kenneth Vargas no sigue en Alajuelense. Foto: Albert Marín. (albe)

El comunicado de la LDA

Así informó la Liga la salida del jugador del Hearts de Escocia.

“LDA informa que el jugador Kenneth Vargas ya no forma parte de la institución. Le deseamos éxitos en sus proyectos personales y profesionales”.

Huevito llegó a Alajuela a finales del año pasado, luego de su breve paso por el Herediano.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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