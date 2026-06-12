Ya hay fecha: Herediano confirmó cuándo volverá al trabajo y cuántos fichajes prepara

Luego de alzar el título del Clausura 2026, el Herediano volverá muy pronto al trabajo con una sola consigna en mente, retener la corona que se ganó con mucho esfuerzo en el torneo anterior.

Herediano volverá muy pronto al trabajo tras alzar el título del Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Gustavo Pérez, gerente deportivo del Herediano, confirmó que el plantel no está cerrado, por lo que llegarán una o dos caras nuevas para el próximo semestre.

“Los muchachos que fueron oficializados ya están notificados sobre qué día se van incorporando. Nunca cerramos las puertas a una incorporación; siempre hay oportunidad de mercado y alguna situación.

“Estamos trabajando un par de opciones; siempre nos gusta tratar de reforzar un poco más el equipo. Aumentar el nivel de competencia es importante, así que hemos seguido trabajando, no hemos parado y en este caso ya tenemos un grupo completamente definido, pero le podemos añadir uno o dos jugadores más”, dijo.

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Aarón Suárez, Ariel Arauz, Reggy Rivera y Abner Hudson son los refuerzos que el club ha dado a conocer hasta el momento, mientras que otros como Fernando Lesme todavía faltan por anunciarse únicamente.

“Estamos a una semana de iniciar una pretemporada, pero estamos terminando de definir detalles, por lo que aún no descartamos nada”, añadió.

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El Team arrancará la pretemporada el 15 de junio con plantel completo

Los rojiamarillos empezarán la pretemporada el lunes 15 de junio con el plantel completo, tanto los refuerzos como algunos jugadores que acabaron con lesiones en mayo.

“Vamos a comenzar con lo que son las evaluaciones médicas, todo lo que es el previo a arrancar una pretemporada desde la base física, que es lo importante, aterrizados ya con lo que vamos a hacer y cómo llevaremos las cargas para llegar al nivel óptimo”, indicó.

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