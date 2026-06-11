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Presidente de la FIFA tuvo un detallazo con el Herediano a un día que arranque el mundial

Presidente de la FIFA tuvo un lindo detalle con el Herediano apenas a un día que arranque el mundial de Norteamérica 2026

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Por Sergio Alvarado
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofrece una rueda de prensa en la víspera del partido inaugural del Mundial de Fútbol de 2026 en el estadio de la Ciudad de México.
Gianni Infantino saludó al Herediano por su título de campeón en Costa Rica. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Este jueves arrancará el mundial de Norteamérica 2026 y, antes de la mayor fiesta futbolística del planeta, Giani Infantino, presidente de la FIFA, sorprendió con un detallazo que tuvo con el Club Sport Herediano.

Mediante sus historias de Instagram, el jerarca del fútbol mundial envió un saludo y una felicitación al Team por conquistar el título del Clausura 2026.

Si bien es cierto, los florenses alzaron la copa hace casi un mes, el suizo-italiano, aprovechó la tarde de este miércoles para darle un reconocimiento a diversos equipos alrededor del mundo por alzar sus títulos de liga, tanto en masculino como femenino.

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Giani Infantino, presidente de FIFA, felicitó al Herediano por su título de campeón nacional en Costa Rica.
Giani Infantino, presidente de FIFA, felicitó al Herediano por su título de campeón nacional en Costa Rica. (Captura pantalla/Captura pantalla)

El París Saint Germain de Francia, El Real Estelí de Nicaragua y la Universidad de Craoiva de Rumanía, club en el que juega el tico Carlos Mora, son algunos de los que fueron felicitados.

En el Team le agradecieron a Infantino por el detalle y publicaron el saludo en sus redes sociales.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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