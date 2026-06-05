Marcel Hernández explica la realidad de la lesión que genera preocupación entre los aficionados florenses

Los aficionados del Herediano tuvieron un susto bastante grande al escuchar reportes de que su gran estrella y goleador, Marcel Hernández, podría tener una lesión en su rodilla, que lo podría dejar fuera del próximo torneo.

Marcel Hernández levantó el título de campeón en mayo con el Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hasta el momento, ni el club ni el jugador habían dado un criterio sobre la situación, hasta este viernes que La Teja habló con el atacante sobre su realidad.

Marcel Hernández rompe el silencio sobre su estado físico

En una entrevista exclusiva, charlamos de diversos temas que los publicaremos próximamente, pero debido a su lesión le consultamos al respecto, así que gambeteó el tema con más habilidad que en el terreno de juego y dijo que por ahora se encuentra tranquilo y descansando del fútbol.

Al leer entre líneas, es claro que se siente optimista respecto a lo que venga.

“Ahora estoy de vacaciones, tranquilo, de vacaciones del deporte, no del trabajo; en eso sigo y después, cuando entre, empezaremos. Es importante en la vida entender los procesos y los descansos. Ahora cero fútbol, la mente necesita tener hambre para cuando empiece el fútbol, pero por ahora, cero”, comentó.

Hernández indicó que por estas semanas está totalmente desenganchado del fútbol. La pretemporada florense comenzará a mediados de junio, por lo que ahora descansa.

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“Cero fútbol es cero, cero, cero fútbol, no veo fútbol ni nada, necesitas tener hambre”, comentó.

Marcel salió lesionado de la final del Clausura 2026 ante el Saprissa, partido en el que pidió cambio a los 72 minutos, inmediatamente después de anotar el gol del título.

La curiosa respuesta de Marcel sobre el Mundial 2026

Ante tal declaración, le preguntamos si entonces no vería el Mundial de Norteamérica 2026 y la respuesta fue muy particular de acuerdo a su mentalidad.

“Tengo que trabajar (en sus empresas); habrá gente acá viendo el Mundial, pero yo estaré sirviéndoles la comida”, dijo entre risas sobre el trabajo en su restaurante Nine Gastro Bar en San Joaquín de Heredia.

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¿Podrá contar Herediano con su goleador para el próximo torneo?

¿El aficionado florense puede estar tranquilo para cuando necesiten de Marcel? ¿Podrán contar con él para este torneo? Le cerramos con la consulta.

“Eso esperamos en Dios; por el momento estamos tranquilos y relajados y como te dije, cero fútbol”, finalizó.