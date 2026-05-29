Herediano no termina de celebrar el campeonato y ya podría sufrir una baja sensible

El Herediano podría confirmar pronto una noticia durísima que sin duda cambiaría sus planes de cara al Apertura 2026, pues Marcel Hernández, una de sus grandes figuras, se habría lesionado de gravedad.

Marcel Hernández podría perderse todo el próximo torneo por una lesión. (Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández habría sufrido una lesión de rodilla

El periodista Kevin Jiménez indicó este viernes que el atacante cubano habría sufrido una lesión de rodilla y que se perdería todo el próximo torneo.

Hernández jugó lesionado la fase final del torneo pasado. En la serie por el título ante Saprissa estaba muy reducido físicamente, como lo reconocieron el propio futbolista y el técnico José Giacone luego del encuentro.

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El gol del título y el momento en que no soportó más el dolor

El 16 de mayo, día que los florenses alzaron el título, Marcel anotó a los 76 minutos el gol que le dio la copa al Team y, de manera inmediata, el isleño pidió cambio, pues ya no soportaba el dolor, reconocieron en aquel entonces los protagonistas.

“Las pruebas que se realizó Marcel Hernández fueron realmente negativas y se podría perder todo el campeonato siguiente. En los próximos días va a determinarse si va a tener que operarse la rodilla. Los primeros resultados de la resonancia fueron negativos”.

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Según el periodista, el jugador buscará una segunda opinión la próxima semana, pero hay mucho pesimismo respecto al tema.