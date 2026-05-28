¡Fichaje inesperado! Marcel Hernández se alía con peña del Arsenal para la final de Champions

Este sábado se jugará uno de los partidos más esperados del año, como lo es la final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint Germain y el Arsenal, algo que Marcel Hernández sabe muy bien, y es por eso que se unió a la peña de los ingleses en Costa Rica para un evento.

La Teja conversó con el presidente de la peña tica de los Gunners, Rogelio Huezo, quien nos relató cómo hicieron un convenio con el delantero del Herediano para realizar un evento este sábado durante el encuentro ante el PSG, en el que los de Londres buscarán la primera Copa de Europa de su historia.

La Peña del Arsenal harán un evento para la final junto a Marcel (Rogelio Huezo/Rogelio Huezo)

“Nosotros nos reuníamos en un barcito en Tibás, pero recientemente un contacto del grupo nos habló de un bar de Marcel Hernández que se llama Nine GastroBar en San Joaquín de Flores, en Heredia.

“Marcel es una gran persona y habló conmigo y nos hizo una propuesta para una alianza, simplemente que nos iba a abrir las puertas para reunirnos ahí y muchos de los miembros de la peña son de Heredia, entonces nos sirve bastante.

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“Él nos abrió las puertas en su negocio y empezamos a asistir; ya él nos dijo que nos abría más temprano, nos mandaba salonero, cocinero para atendernos a la hora que necesitáramos y no nos cobró ninguna cuota ni nada; él quiere atraer ese nicho de clientes y así empezamos. Hace mes y medio que estamos yendo”, explicó.

La peña nacional del Arsenal está muy agradecida con el atacante cubano por abrirle las puertas y se alistan este sábado para reunirse a ver la mejenga ante el PSG.

En San Joaquín de Heredia se reunirán a ver la final ante PSG el sábado (Rogelio Huezo/Rogelio Huezo)

“Estamos organizando una actividad este sábado para la final; ya Marcel nos lo había dicho desde mucho antes, como en cuartos de final, que teníamos que hacer un evento grande, y él nos decía que ojalá llegáramos a la final de Champions, y ahí estamos.

“Se nos acercaron de otros lugares, pero yo soy alguien de palabra y Marcel fue quien nos abrió las puertas y lo vamos a mantener. Así que para este sábado llevamos por ahora alrededor de 80 personas que van a ir”, afirmó Rogelio.

El presidente de la peña Gunner le explicó a este medio que su amor por el Arsenal surgió desde la época de glorias, por ahí de los 2.000 cuando estaba Arsène Wenger como timonel, y que desde el 2024 son una peña reconocida por el club de manera oficial.

Marcel Hernández y su restaurante en San Joaquín se unieron a la peña del Arsenal tica (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

El mismo Huezo explicó que él cree que el auge del Arsenal en el país se empezó a dar desde que llegó Joel Campbell al club alrededor del 2012 y que poco a poco empezaban a hacer reuniones con más hinchas en el país, pero el éxito reciente del equipo tras ganar la Premier League después de más de 20 años, tiene muy motivados a todos de cara a este sábado para buscar sorprender al PSG.

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El encuentro entre el Arsenal y el París será a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, y así como se habló con los aficionados Gunners, La Teja trató de contactar a la peña del PSG en el país, pero no recibió respuesta para conocer si tenían algo de cara al duelo por la orejona.