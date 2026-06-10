Herediano aclara qué pasará con Marcel Hernández y cómo avanza su recuperación

El Herediano dio grandes noticias sobre el futuro de Marcel Hernández, debido a la lesión que lo mantuvo mermado al cierre del semestre pasado, en el que consiguieron el título nacional tras vencer al Saprissa en la final.

Los florenses, por medio de una publicación en sus redes sociales, le dieron un mensaje de agradecimiento al cubano por su entrega pese a la lesión y confirmaron su regreso.

Marcel estará listo para iniciar pretemporada con Herediano (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Agradecemos a Marcel por su entrega. A pesar de jugar lesionado la final nacional, dejó todo en la cancha y fue pieza clave en la conquista de la 32. Además, informamos que Marcel empezará la pretemporada con el Team y estará desde el inicio del torneo con nosotros″, publicó en sus redes el monarca nacional.

El gerente deportivo, Gustavo Pérez, explicó cómo es el proceso del goleador rojiamarillo de cara a lo que se viene con la pretemporada.

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“Marcel arranca la pretemporada; gracias a Dios se hicieron todos los estudios necesarios en esta etapa de vacaciones. Él está muy bien de su rodilla, de su contextura, de su fuerza; en todos los análisis que se hicieron salió muy bien, así que contamos con Marcel para hacer el trabajo individualizado y grupal con él. Es una gran noticia para nosotros que esté con el grupo”, concluyó Gustavo.

Los campeones nacionales se preparan para afrontar el primer reto de la temporada a mediados de julio cuando se midan a la Liga Deportiva Alajuelense por la Supercopa, y en caso de superar a los erizos tendrán la oportunidad de medirse al Saprissa en la Recopa, previo al arranque del campeonato nacional Apertura 2026 y el banderazo de salida con la Copa Centroamericana.