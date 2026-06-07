Marcel Hernández revela cuánta gasolina le queda en el tanque para seguir jugando al fútbol

Marcel Hernández se siente con fuerza para seguir gritando goles en el fútbol nacional. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

Marcel Hernández cumplirá 37 años el próximo 11 de julio. Los años pasan y muchos pensarían que el retiro es algo que ya se va acercando en algún tiempo, a pesar de que sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del torneo nacional.

El cubano cerró el Clausura 2026 como campeón con Herediano y como máximo goleador del certamen con 12 goles y un rendimiento que demuestra estar todavía en la élite.

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¿Piensa Marcel Hernández en el retiro?

En una entrevista que sostuvo con La Teja, le preguntamos al atacante cómo se siente y cuánto le queda en el tanque para jugar un tiempo más o si el retiro es algo que aún ni siquiera valora.

“No lo sé, hay que disfrutar el día a día, se lo digo mucho a mis trabajadores y a la gente que tengo cercana, disfruten el día a día, aprovechen el hoy”.

“Uno ve tantos accidentes en la calle desgraciadamente y a lo mejor esa gente está pensando ‘ve qué bien lo hago’ y todo cambia de repente”, comentó.

Por ganas y entusiasmo es algo que afirma todavía sentir, aunque no le hace mucha mente al futuro.

“Las ganas están hoy, acá estamos, estamos bien gracias a Dios y si Dios lo permite vamos a seguir bien, por esta línea”, agregó.

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El cariño de la afición sigue siendo un motor para Marcel

Marcel Hernández asegura que sigue teniendo el cariño de las cuatro aficiones más grandes de Costa Rica tras pasar por varios clubes. (Rafael Pacheco Granados)

A pesar de que muchos podrían considerarlo veterano a este punto de su carrera, Hernández sigue siendo reconocido por gran parte de la afición costarricense, que todavía cree que puede dar mucho más.

Para Marcel, llegar a este punto de su carrera en el que los fanáticos de todos los equipos grandes lo saludan y le reconocen su trabajo, es algo que todavía lo alienta mucho.

“Yo he tenido muchísimas anécdotas superlindas con morados y liguistas, super, super, superlindas”, reclacó. “Aún cuando ya no estoy en la Liga, gente que se toma una foto conmigo, que me dice, me reconoce que les encantaría que llegara, me dicen, ‘No sé por qué algún día te sacaron’, se preocupan por ese tipo de detalles, entonces para mí eso es superimportante y gratificante”, añadió.

“Con el morado, un montón de morados siempre han expresado el deseo de que yo llegue y eso es sumamente gratificante también, a pesar de que yo voy al estadio y me gritan de todo, pero yo entiendo. Con el florense y el cartaginés, pues ni qué hablar, son rivales, de alguna forma y aún así las dos aficiones me quieren”, explicó.

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A Marcel le quedará su rato en el fútbol todavía, pero sea cual sea la camiseta con la que diga adiós, está claro que será bienvenido por la gente.