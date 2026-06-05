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Sporting FC anuncia un regreso que le generará presión a Leonel Moreira y Johnny Álvarez

El arquero de 21 años se unirá a Leonel Moreira y Johnny Álvarez, quienes defienden la portería del equipo que dirige Andrés Carevic

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Sporting FC anuncia el regreso de un viejo conocido de la casa albinegra.

Este viernes, el equipo griego dio a conocer el regreso del portero Alejandro Chaves, que vuelve al club luego de su paso por Aserrí FC, club de la Liga de Ascenso.

El arquero de 21 años se unirá a Leonel Moreira y Johnny Álvarez, quienes defienden la portería del equipo que dirige Andrés Carevic.

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Alejandro Chaves
El portero Alejandro Chaves regresa a Sporting FC, luego de su paso por la Liga de Ascenso. Foto. prensa SFC. (Foto. prensa SFC. /Foto: prensa SFC.)

Minutos bien aprovechados

Así dio a conocer Sporting el regreso del muchacho:

“El joven portero retorna al club luego de sumar experiencia y minutos de competencia durante su etapa en el fútbol de ascenso, proceso que forma parte del desarrollo deportivo impulsado por Sporting FC para sus futbolistas.

“Chaves se integrará al trabajo del primer equipo de cara a la próxima temporada, fortaleciendo la competencia interna y complementando el grupo de porteros que conforma la institución”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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