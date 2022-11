¿Cuál jugador fue el goleador del torneo de Apertura? Ojo, no es de un equipo tradicional

El delantero Fernando Lesme (30) es el goleador del torneo de Apertura. Prensa MG.

El delantero Fernando Lesme, del Municipal Grecia, tuvo un gran torneo, al consolidarse como el máximo anotador del torneo de Apertura.

El chamaco, de 20 años, cerró la temporada con 8 tantos y afirmó estar feliz por lo que logró en su primera temporada vestido de pantera.

Lesme es un 9 nato, más definidor que elaborador de jugadas, pero que tiene gol; acá hay muy poco delantero así. Su 1.95 metros de estatura marca mucha diferencia, pero pese a eso, se mueve muy bien en el área y su juego aéreo es letal.

“Terminar de goleador es muy importante para cualquier delantero, me siento muy contento, eso me motiva a seguir mejorando cada día, tener la confianza del profesor, eso me ha ayudado mucho a experimentar cosas nuevas y me impulsa a mejorar”, afirmó.

El espigado jugador, de 1,95 metros de altura recordó a quien confió en él cuando se estrenó en el fútbol y que lo ha llevado a hacer anotaciones fuera de su tierra natal.

“La persona que más confió en mí fue Fabián Bobadilla allá en Paraguay, a quien siempre le estaré agradecido. Acá en Costa Rica tuve el honor de conocer a Lauro Cazal, otro paraguayo que hoy en día es de mucha influencia en mí, sabe mucho de la posición y es como un papá en el fútbol para mí.

“Cuando llegué acá el profesor Javier San Román fue muy duro, pero al ver los resultados que he obtenido le agradezco mucho; el trabajo del profesor Gabriel Simón conmigo ha sido espectacular, él es un papá para mí, lo quiero mucho y le agradezco por todo lo mucho y bueno que me ha ayudado”, agregó.

El paraguayo dice sentirse muy a gusto en el cuadro griego y desea seguir cosechando goles y creciendo para poder dar el salto al futbol internacional.

“Mi meta es estar en un máximo de dos años integrando la selección de mi país, esa es mi motivación por la cual me levanto a trabajar todos los días”, dijo.