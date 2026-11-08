¿Cuándo juega Costa Rica contra Ecuador y Argentina? Fechas, horarios y estadios de los amistosos

La Selección de Costa Rica enfrentará a Ecuador y Argentina en sus próximos amistosos internacionales, dos compromisos que llevará a cabo en territorio sudamericano durante noviembre.

La agenda de la Tricolor comenzará en Quito y continuará en Córdoba, con cuatro días de diferencia entre ambos encuentros.

El primer partido será ante Ecuador, el viernes 13 de noviembre de 2026, en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en Quito.

El compromiso está previsto para las 6:00 p. m., hora de Costa Rica.

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Posteriormente, el conjunto costarricense se trasladará a Argentina para enfrentar a la selección anfitriona el martes 17 de noviembre de 2026.

El duelo se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y el horario no ha sido confirmado.

La Selección de Costa Rica enfrentará a Ecuador y Argentina en dos amistosos internacionales en noviembre. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)