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¿Cuándo juega Costa Rica contra Ecuador y Argentina? Fechas, horarios y estadios de los amistosos

Partidos en Sudamérica con cuatro días de diferencia entre encuentros y viajes a sedes

Por Hillary Chinchilla Marín

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La Selección de Costa Rica enfrentará a Ecuador y Argentina en sus próximos amistosos internacionales, dos compromisos que llevará a cabo en territorio sudamericano durante noviembre.

La agenda de la Tricolor comenzará en Quito y continuará en Córdoba, con cuatro días de diferencia entre ambos encuentros.

El primer partido será ante Ecuador, el viernes 13 de noviembre de 2026, en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en Quito.

El compromiso está previsto para las 6:00 p. m., hora de Costa Rica.

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Posteriormente, el conjunto costarricense se trasladará a Argentina para enfrentar a la selección anfitriona el martes 17 de noviembre de 2026.

El duelo se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y el horario no ha sido confirmado.

Costa Rica
La Selección de Costa Rica enfrentará a Ecuador y Argentina en dos amistosos internacionales en noviembre. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)
Ecuador vs. Costa RicaViernes 13 de noviembre de 20266:00 p. m.Olímpico Atahualpa, Quito
Argentina vs. Costa RicaMartes 17 de noviembre de 20261:00 p.m (Por confirmar)Mario Alberto Kempes, Córdoba
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.