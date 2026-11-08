Opinión: Bryan Ruiz cometió su primer gran error con la Selección y abrió la puerta a los malpensados

Bryan Ruiz se metió en un problema solito y les abrió la puerta a los que piensan que su pasado rojinegro pesaría a la hora de tomar decisiones con la Selección de Costa Rica.

Por si no está enterado, Ruiz convocó a Bayron Mora, segundo portero de Alajuelense, y dejó por fuera a José David Vega, arquero de San Carlos, y quien actualmente es el meta con más vallas invictas en el torneo de Apertura.

Bryan Ruiz cometió su primer gran error como técnico de la Selección de Costa Rica (Lilly Arce)

Por lo que dicen en la dirigencia norteña, Ruiz preconvocó a Vega, pero al final lo dejó solo para hacer sparring y no viajará con el grupo a Sudamérica.

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Esto provocó la molestia del técnico de San Carlos, Wálter Centeno. Paté, en resumen, le dijo a Ruiz que la Sele no es un club de amigos, que hay que dejar el escudo de lado y que no puede usar a la Tricolor para pagar favores. Como les dije, Bryan les abrió la puerta a los malpensados.

¿Pero por qué molesta tanto la convocatoria de un tercer portero que no va a jugar ni siquiera un minuto?

Bayron Mora es un portero, pero no juega, es banca en la Liga. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Porque Bryan dijo que a la Sele irán los que pasan por un mejor momento en su club, y Mora, simplemente, no juega: es banca en la Liga. Es muy buen portero, pero no juega.

Muchos dirán que es un tema de proyección, pues sí, pero Vega tiene la misma edad que Mora, 23 años. Entonces, ¿por qué no proyectar al portero que sí está jugando?

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Ven cómo sí da para pensar mal y lo que dice Paté tiene sentido. Un malpensado dirá que la Liga tiene que subirle el valor a Bayron Mora, y que una convocatoria lo confirma. Ven cómo sí parece un pago de favores.

Bien dice el dicho: “no haga algo bueno que parece malo”. De todo corazón, yo quiero creer que Bryan solo consideró que Mora es buen portero, que lo conoce y que no hay nada más de fondo.

José David Vega tiene 23 años y es el portero con más vallas invictas en el Apertura. (Foto: prensa SC. /Foto: prensa SC.)

Y ojo, porque esto se puede poner peor; se puede convertir en un tema de manudos contra morados: Paté vs. Ruiz. Ojalá que no sea así ni a nivel de prensa ni a nivel de aficionados y que Bryan entienda y acepte que se equivocó.

Ah, y qué feo se ven los que quieren bajarle el piso al argumento de Paté solo porque mencionó que debió llamar a Briceño. Claramente, lo que se critica es el llamado de Mora.

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