¿Cuánto ganó Horacio Elizondo durante los cinco meses como presidente de la Comisión de Arbitraje?

El expresidente de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo, renunció este jueves a su cargo, luego de cinco meses de gestión, que han dejado opiniones divididas sobre su gestión, así que solo el tiempo dirá qué hizo bien y qué hizo mal.

Horacio Elizondo se llevó buena platica. (Rafael Pacheco Granados)

Pero, en esos cinco meses, Elizondo se llevó una buena cantidad de platica en sus bolsillos, pues tenía un jugoso salario. La Fedefutbol nunca lo dio a conocer, pero dos fuentes, por separado, le dijeron a La Teja que el salario mensual del expresidente argentino era de 15 mil dólares (un poco más de 7,7 millones de colones).

Una de esas fuentes conoce el teje y maneje de la Fedefutbol y ha estado dentro en la estructura, el otro tiene un amplio conocimiento del tema arbitral, de sus estructuras y sus jerarquías.

Eso significa 75 mil dólares durante los cinco meses de su gestión, lo que representan unos 38 millones de colones.

Para muchos, ha sido mucha plata botada a la basura, para otros, Elizondo trabajaba bien y ya se estaban viendo algunos resultados.

En todo caso, en todo ese tiempo, Elizondo no tuvo permiso de trabajo, excepto los últimos dos días, cuando Migración y Extranjería los aprobó, un elemento que hace bulla a la gestión.

El árbitro Pedro Navarro, quien es un defensor del exsilbatero argentino, expresó que en cinco meses es difícil cambiar las cosas, pero mencionó algunos ejemplos de lo que se ha hecho bien.

Por ejemplo, reponer el tiempo que se pierde, trabajar por aparte con un grupo de 20 árbitros para que se vayan formando y se proyecten y mostrar el software para analizar y trabajar con los árbitros, sobre esto último, Navarro agregó que los equipos llegarán la otra semana.

El exárbitro Henry Bejarano, por su parte, dijo que Elizondo tenía buenas intenciones y su objetivo era ayudar al arbitraje, pero al fin y al cabo no lo pudo hacer.

“No deja ningún legado, no hizo nada, por eso vemos los errores fecha tras fecha y no tuvo tiempo para trabajar. La plata que se le pagó es plata botada porque le pagaron a una persona que no estaba trabajando, sin permiso de trabajo y porque se necesitan muchas cosas, como banderas eléctricas, diademas. Se pudo invertir ese dinero en comprar esos artículos”, detalló.

Mientras tanto, el exárbitro Marvin Amores, expresó que Elizondo no le dejó nada al arbitraje y que la plata se botó.

“Eso del tiempo de reposición está en los reglamentos, eso se debe hacer siempre y lo de pitar penal en caso de sujetar a un adversario también, eso es el reglamento”.

“Y la fluidez, vea el partido Herediano - Guanacasteca, eso no se dio en ese partido y no pasó nada al final”.

Ese partido que menciona Amores, ha sido uno de los más polémicos en este torneo. Los guanacastecos reclamaron que el tiempo de reposición fue excesivo.