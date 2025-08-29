Cuatro importantes regiones de Costa Rica podrán disfrutar con lucha libre de calidad muy cerquita

Riot Wresting Alliance ofrece un show en el que se divierten grandes y chicos. (Facebook RWA/Facebook RWA)

La empresa costarricense de lucha libre Riot Wrestling Alliance (RWA) se alista para su evento más importante del año en diciembre llamado Vendetta y mientras tanto se prepara con una gira de shows que tocará diversos puntos del país.

Las funciones tendrán fechas tanto adentro como afuera del Gran Área Metropolitana y arrancará el próximo sábado 4 de octubre con una fecha en Cartago en el gimnasio Koi Center Fitness.

Seguidamente el 18 de octubre estarán en San Francisco de Dos Ríos, San José en el gimnasio Lion Pack Fitness, el 1 de noviembre se irán para Heredia centro en Catharsis Fitness y el 15 de noviembre será una de las más especiales al irse a Turrialba en el Gimnasio Anexo Centenario, para entretener a los fiebres de la zona.

La gira cerrará el 29 de noviembre cuando regresen a San Francisco de Dos Ríos, el lugar en el que habitualmente hacen sus shows, mismo en el que este 13 de setiembre realizarán un evento especial llamado Knock Out Gala, en el que todos los campeonatos de la marca serán defendidos y además contarán con invitados internacionales.

El 13 de setiembre también anunciarán la fecha oficial y el lugar en el que se realizará Vendetta. Las entradas de los shows las pueden adquirir en el sitio web de Special Ticket y pueden obtener más información en las redes sociales de la empresa.