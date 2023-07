¡Cumplieron! PFA Antioquia cierra la temporada cumpliéndole una promesa a la Negrita

Jugadores, cuerpo técnico y hasta el presidente del club se apuntaron a hacer la romería. Foto: Cortesía.

Lo que se promete, se cumple. Eso lo aplicaron varios miembros del club PFA Antioquia al hacer la romería hasta la casa de la Virgen de los Ángeles como agradecimiento por obtener el titulo en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) en la categoría segunda B, lo que les dio el pase a la Liga de Ascenso.

Para conocer más detalles sobre cómo se gestó esto, hablamos con el jugador Ronny Díaz, que nos detalló quién tuvo la idea y su desarrollo.

“Primero fue el presidente que habló con varios jugadores, de que había hecho una promesa que si quedábamos campeones, caminaría hacia la Virgen, algunos que somos católicos también nos unimos y fuimos a cumplir la promesa”, comentó Díaz.

Pero la idea no fue de la noche a la mañana, el presidente Greivin Morales hizo la promesa desde semanas antes de la gran final, eso le permitió nunca perder la fe en sus pupilos y después de sufrir un poco en la serie con el Club Deportivo Pavas, el sueño se convirtió en una realidad.

“La mayoría estuvo anuente a ir, porque como le había contado antes, en este camerino lo primero que está es Dios, a muchos les pareció bien la idea, esperamos a un día que estuviéramos libres, al siguiente día nos fuimos a hacer la romería”, explicó el futbolista.

Fue el pasado sábado 8 de julio, cuando bien temprano la mayoría del equipo se reunió frente a un local comercial en Curridabat, bien uniformados con los colores del equipo y empezaron la caminada.

“Fuimos como 15 jugadores y a los que no fueron fue porque tal vez no son creyentes, de hecho hay algunos que son cristianos y por respeto no entraron a la iglesia. Empezamos en Curridabat, ahí nos organizamos a llegar entre 6 a.m. y 6:30 a.m. y después empezar la ruta hacía Cartago”, relató Ronny.

Los jugadores disfrutaron la caminada subiendo a Tres Ríos. Foto: Cortesía.

Hicieron la ruta tradicional que hacen los romeros por Calle Vieja hacia Tres Ríos, el cruce de Ochomogo, Taras y hasta llegar a la casa de la Negrita, en total la caminata duró cerca de tres horas y media.

La buena condición que se manejan y los entrenamientos de la pretemporada les permitió hacerla como si nada, durante las horas del trayecto aprovecharon el tiempo para conversar y hacer el rato más ameno.

Minutos antes de las 11 a.m. llegaron a la basílica de los Ángeles en Cartago y el grupo se dividió en dos, los que entraron a la iglesia de pie y de rodillas.

“Caminando, así entré yo. El presidente y el asistente ingresaron de rodillas desde la puerta y de hecho fue algo muy particular, porque cuando llegamos había una misa, nos quedamos en la misa y después de ahí fuimos a la zona de la agua bendita, donde está la piedra, ahí pusimos el trofeo y luego salimos a almorzar”, detalló.

Al finalizar la promesa, dejaron una ofrenda como agradecimiento y con la promesa de que harán su mejor esfuerzo para el torneo que se avecina.

En redes sociales varios aficionados los felicitaron por la acción, por siempre creer hasta el final, no importa por la cantidad de obstáculos que se pongan al frente y cumplir las promesas en los momentos indicados.

Tras la romería, todos se quedaron en la misa. Foto: Cortesía.

Le ponen bastante

Unos días después de la caminadota siguieron con la pretemporada, han entrenado bastante porque saben que el campeonato está a la vuelta de la esquina y quieren sorprender.

El haber jugado la gran final de Linafa les ayudó a no perder el ritmo por muchos días, lejos de mostrar cansancio, los jugadores están con la motivación al tope para jugar en la segunda división.

Para eso ya han jugado varios partidos amistosos contra futuros rivales como Aserrí y en los próximos días seguirán los fogueos para seguir afinando detalles.

Se espera que en los próximos días la Liga de Ascenso presente cómo se jugará la temporada 2023 - 2024, lo cual ya está pintando con buenas expectativas, tanto por el debut de Antioquia, como el regreso de Guadalupe Fútbol Club tras su descenso de la máxima categoría.