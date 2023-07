Un correo que pudo cambiar todo: La historia de Keylor Navas y el Espanyol

Por caminos de la vida, un correo hubiera sido clave para cambiar el destino del tico en dirección a Barcelona. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Keylor Navas es sinónimo de éxito y perseverancia y a lo largo de los años se han descubierto muchas historias alrededor de él.

Resulta que en una entrevista reciente de un programa español se descubrió que si no fuera por un correo que en ese tiempo no se revisó, el tico pudo haber defendido la chema del Espanyol de Barcelona.

Esta curiosa anécdota la contó hace una semana el reconocido periodista e historiador costarricense don José Antonio Pastor, quien fue invitado al programa La Grada Sports, que le sigue la pista al club catalán para hablar de Ángel Catalina, el exgerente deportivo del Deportivo Saprissa.

Lo que se inició como una entrevista para contar los antecedentes de Catalina en Costa Rica, tras anunciarse que asumiría el puesto de secretario técnico del Espanyol, dio un giro inesperado cuando Pastor soltó la anécdota en el momento que respondía la pregunta si Catalina podría llevarse a un jugador de nuestro país al equipo.

“El portero Kevin Chamorro es el nuevo Keylor Navas. Hace muchos años le escribí a la secretaría del Espanyol y ni siquiera me respondieron recomendando un portero de 21, 22 años qué se llamaba Keylor Navas”, comentó Pastor.

Los panelistas del programa hicieron cara de asombro, porque no la vieron venir. Incluso, lo compararon como si hubiesen comprado el número posterior o anterior del Gordo Navideño, literalmente la pegaron en el palo.

No se lo creían

Tras conocer la historia, nos comunicamos con don José para saber más. El historiador nos amplió el después de ese momento, que lo vio como lógico porque era probable que en esos años muchas personas alrededor del mundo les recomendara jugadores por correo.

“Entonces le escribí al club (Espanyol) diciéndole que había un portero (Keylor Navas) que tenía condiciones extraordinarias; incluso, creo que fue al día siguiente del partido que se empató 1-1 con el Pachuca por la Liga de Campeones de la Concacaf en el año 2008. Sus condiciones eran sobradas para jugar en la liga española, por lo menos jugando en el equipo B del Espanyol, pero nunca se me dio pelota, no me respondieron y lo entendí como lógico”, relató Pastor.

Pero la historia no acabó ahí, un amigo suyo pidió respuestas ante tal situación ante los altos cargos de la escuadra española, algo que nunca se imaginaron.

“Cuando viajo en el 2011 a presentar un libro en España, saqué a colación el tema de Keylor Navas; entonces, Jordi Puyaltó, quien era coautor del libro que habíamos publicado, le preguntó al club el porqué no se me respondió, por qué no hubo una retroalimentación.

“El equipo empezó a buscar el bendito correo y no lo encontraron porque ya era demasiado viejo. Estábamos hablando de dos o tres años atrás.

“Lo cierto, es que se agarraban de la cabeza algunos directivos cuando Jordi comentaba el tema de que les había hablado de Keylor Navas, que nadie le dio importancia porque era un portero de una liga de Costa Rica que nadie conocía”, contó el historiador tico.

Y así fue como por un correo electrónico que nadie vio en el cuadro español se perdieron una oportunidad de oro para fichar a Keylor, quien, a lo mejor, hasta hubiera jugado en el FC Barcelona.

Esta historia se une a las tantas que rodean al guardameta costarricense, pero por cosas de la vida al final destacó con el Real Madrid y el resto es historia.