Esteban Alvarado aclara a qué edad se retirará del fútbol

Esteban Alvarado le está poniendo en la pretemporada para estar en todas. (MAYELA LOPEZ)

En los últimos años, de cierta manera, se volvía común escuchar que Esteban Alvarado le ponía fecha a su retiro, pero al final la cambiaba, pero durante la pretemporada con el Deportivo Saprissa el guardameta de una vez espantó esos fantasmas.

Alvarado comentó que esa palabra la ve lejos, tan lejos que ya dijo a qué edad colgará los guantes.

“Yo siento que cuando pasa una inyección anímica de este tipo es porque acá las cosas han ido muy bien de una manera integral, no solo lo futbolístico; realmente, me siento muy adaptado acá y hasta el día de hoy lo del retiro no lo tengo presente, más bien alargarlo hasta que el cuerpo me dé, a los 43 si Dios quiere”, expresó el portero del Saprissa.

Ante su buen ritmo, la cantidad de torneos que jugarán los morados para la próxima temporada y las posibilidades que el portero Kevin Chamorro se vaya al exterior, Esteban ve con mucha ilusión el arranque de la próxima temporada.

Va con todo

Uno de los primeros retos que tendrá en los próximos días será la Supercopa contra un viejo conocido, el Club Sport Herediano y ante las ausencias de los seleccionados, todo apunta a que Esteban sea el titular para ese juego.

“Son bajas importantes, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero yo siento que este plantel es muy amplio y aquí es donde los que no hemos tenido oportunidad tenemos que alzar la mano y decir presente. No veo que vayamos diezmados; en realidad, el equipo puede suplir las faltas vigentes que hay por algunos seleccionados con jugadores que tienen calidad”, explicó el guardameta.

Preparación ruda

Pero para que sea tomado en cuenta para los torneos que se avecinan, la preparación física será clave y la pretemporada ha sido de gran ayuda para los morados. Precisamente, Esteban confesó que le ha sacado mucho provecho con la intención de estar en todas.

“Muy intensas, en realidad han sido muy fuertes, pero el cuerpo ha visto el trabajo y la evolución, cada vez nos vamos sintiendo mejor físicamente, más sueltos. A quien le toque, irá muy bien preparado para el martes.

“Saprissa ha hecho una pretemporada muy profesional y actualizada, si bien hay un trajín físico importante, a la vez nos sentimos muy sueltos, porque han hecho una excelente combinación de balón con trabajos físicos”, concluyó Alvarado.

Será cuestión de tiempo para ver si, finalmente, el cuerpo técnico liderado por Vladimir Quesada define si al final le dará espacio al experimentando Esteban o uno de los canteranos tendrá minutos.

Saprissa se las verá contra el Team el próximo martes 18 de julio, a las 8 p.m., en el Estadio Nacional de La Sabana.