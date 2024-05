Pilar Cisneros perdió para siempre la confianza en Rodrigo Arias por esta razón

La diputada oficialista Pilar Cisneros asegura que perdió para siempre la confianza en el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.

Ella reconoce que hasta hace unos meses había una relación cordial y de confianza con el presidente legislativo, pero eso se acabó, ahora solo hay una relación profesional como diputados.

Pilar Cisneros dijo porqué su relación con Rodrigo Arias está rota. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones de Pilar se dieron luego de que Rodrigo Arias diera a conocer en el programa Malas Compañías de Teletica Radio, un tema polémico.

“En la segunda reelección tuve un momento muy duro con el presidente (Rodrigo Chaves), porque él quería que yo dejara vencer una comisión, y yo le dije que no podía hacer eso”, dijo Arias en principio, para confirmar que “era la Comisión Investigadora de Partidos Políticos, que se vencía en Semana Santa y coincidía con las vacaciones”.

“Se me insinuó que podía vencérsele el plazo. Me dieron a entender que si eso era así los votos podrían estar disponibles. Mi reacción es que no podía hacer eso porque era incumplir mis obligaciones”, expresó Arias.

Esa comisión fue muy polémica porque salieron a la luz situaciones de la campaña de Rodrigo Chaves que no son bien vistas y están siendo investigadas por la Fiscalía.

Rodrigo Arias soltó la sopa y eso causó polémica. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

Cisneros reconoce que sí se habló del tema de la comisión, pero asegura que nunca se condicionó nada, solo le dijeron al presidente legislativo que ya la comisión había cumplido su tiempo y ya no aportaba nada nuevo e interesante.

Además, le legisladora asegura que esa reunión que señala Arias se dio ya después de que la comisión se había renovado, por lo que las declaraciones del presidente legislativo no tienen sentido, según su criterio.

Muy dolida

Cisneros asegura que está molesta con Arias por haber salido a hablar de temas que se dieron en una reunión privada.

“Cuando son reuniones privadas, que no son lo mismo que secretas, se habla de una manera y se supone que todo lo que se habla en esas reuniones se conserva para uno, para las partes.

Pilar Cisneros revela por qué perdió la confianza en Rodrigo Arias

“A mi me parece muy mal, muy feo, y no sé si decir traición, pero esas cosas no se hacen. En esas reuniones Rodrigo Arias se ha expresado de algunos políticos de una manera que yo jamás revelaré, porque es una conversación informal y me parece muy mal que él salga a decir esas cosas”, dijo Pilar.

Lo mismo dijo Rodrigo Chaves este miércoles en conferencia de prensa, hasta insinuó que Arias no era un caballero por revelar cosas que se trataron en un espacio y privado.

El mandatario expresó que él si es un caballero y que, al contrario de Arias, no revelará las cosas que este le ha dicho en privado sobre compañeros diputados y otras personas.