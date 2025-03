Dalma Maradona contó por qué no pudo llevarse a Diego a vivir con ella

El martes 11 de marzo comenzó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El futbolista murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años. Ahora, cuatro años y medio después, la justicia buscará determinar si su fallecimiento fue por motivos de salud propios de sus patologías o si fue responsabilidad de los profesionales que lo trataron.

Esta fotos de Diego Armando Maradona junto a sus hijas se tomó en el 2008. AFP (VALERY HACHE/AFP)

En medio de la situación judicial, este jueves Dalma Maradona estuvo en LAM (América) y habló, entre otras cosas, de los motivos por los cuales, ni ella ni su hermana Gianinna, llevaron a su padre a vivir con ellas cuando la situación era tan compleja.

“¿Cuándo tu papá falleció, vos tenías relación con él?” , le preguntó Ángel de Brito a Dalma Maradona en la emisión de de LAM. “Porque viste que aparecieron audios de que estaban peleados, de que no lo veías, que no tenías relación ni vínculo. Pero me has contado vos en charlas cotidianas, que hablaba con tu hija, que hacían videollamada. ¿Y de qué le sirve decir eso?”, agregó.

Dalma aseguró que estaba en contacto con su padre y dio a entender que los audios en cuestión podrían tener tranquilamente diez años. Dalma indicó que hablaban con él cuando podían “enganchar el teléfono”, aunque la charla era un tanto “escueta”. “Si llamaba él, sí, porque no le podían decir que el teléfono no funcionaba. Yo era la que no me podía comunicar con él”, explicó.

En cuanto a por qué ni ella ni su hermana llevaron a su padre a vivir con ellas, la actriz dijo: “Con Gianinna estamos tranquilas de que nosotras agotamos las posibilidades que teníamos y después hay algo que es real, que vos no podés declarar a una persona insana si en algún momento está lúcida; no se puede, por más que quieras y digas ‘mirá como está’. Después él puede decir ‘yo estoy bien, me manejo por mis medios’, y no lo podés internar”. Dalma contó que su hermana Gianinna intentó llevarse a Diego a vivir a su casa, pero no lograron convencerlo y aseguraron que le “llenaban la cabeza”.

“Gianinna intentó llevárselo a su casa. Él no quería, pero le decíamos ‘dale, vas a estar mejor, este lugar no está bueno’. Al otro día ya no nos podíamos comunicar y de repente era un ’ustedes me quieren llevar porque me quieren sacar las cosas'. Como que le llenaban tanto la cabeza que era muy difícil”, reflexionó Dalma.

Dalma Maradona (C), hija del fallecido legendario futbolista argentino Diego Maradona, llega al tribunal de San Isidro antes del inicio del juicio por la muerte de su padre en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de marzo de 2025. (LUIS ROBAYO/AFP)

En esta misma línea, de Brito le preguntó por la unidad que mostraron recientemente tanto ella como su hermana con Verónica Ojeda, expareja de Diego y madre de Dieguito Fernando, y Jana, la hija del futbolista con Valeria Sabalain.

Si bien es de público conocimiento que la relación siempre fue tensa, durante el juicio mostraron un frente unido y se sentaron en primera fila junto a allegados y personas cercanas a Maradona. Verónica Ojeda, Jana, Dalma y Gianinna Maradona, se sentaron en primera fila durante el juicio.

“Me parece que hay algo mucho más importante que todo, que es mi papá. Por lo menos a Gianinna y a mí nos pasa eso. Tampoco es que nos llevamos espectacular, ni que salimos a comer ni nada, pero sabemos que todos queremos que vayan presos los que tuvieron que ver con la muerte de mi papá. Cada uno tiene su abogado y su opinión en muchas cosas, como también las declaraciones que vamos a hacer van a ser muy diversas. Pero, todos queremos lo mismo”, sentenció Dalma Maradona.