Dani Alves estaría cerca del club donde desea poner punto final a su carrera, luego de su escándalo

Dani Alves vuelve a ser noticia y de acuerdo con medios de Brasil, el futbolista estaría muy cerca de ser el máximo accionista del Sporting Clube de São João de Ver, club de la tercera división portuguesa, donde pretende terminar su carrera deportiva.

Alves se alejó del fútbol desde enero del 2023, cuando fue acusado y detenido por agresión sexual en España. Ahora podría firmar un contrato para jugar el último semestre de la temporada, de enero a junio, en Portugal y así dar cierre a su actividad en el fútbol activo.

El São João de Ver es un modesto club que marcha noveno en el Grupo A de la Terceira Liga, en puestos de playoffs de descenso.

Dani Alves ya tiene un equipo para ponerle fin a su carrera deportiva. Foto: archivo.

LEA MÁS: Estas son las leyendas del Real Madrid y Barcelona que jugarían en Costa Rica

El proyecto de Alves

El proyecto de Alves estaría respaldado por un grupo de inversores brasileños. “Hablamos de una decisión que quiere tomar Dani Alves para volver a sentir las botas y el césped”, dice el medio.

A sus 42 años, el lateral derecho reaparece en la escena deportiva con esta información, tras un proceso judicial que le mantuvo en prisión durante 14 meses.

Finalmente, Alves fue absuelto por el Tribunal de Justicia de Cataluña el pasado mes de marzo, aunque la Fiscalía recurrió la sentencia al Tribunal Supremo.

LEA MÁS: Daniel Alves habla por primera vez sobre la acusación de violación: “No sé por qué hizo todo esto”

Según la cadena ESPN, “desde que salió de prisión, el jugador ha estado trabajando detrás de escena en el fútbol, especialmente en Europa, casi como agente, pero siempre con la idea de volver al verde y, con eso, iniciar el curso para convertirse en entrenador”.