Daniel Chacón, jugador de Alajuelense, se dio un respiro en medio de su recuperación para disfrutar del Caribe.

El futbolista compartió una serie de imágenes junto a su novia, Nicole Mata, mientras disfrutaba de la playa.

“Un mini trip por el Caribe con mi amor”, escribió la guapa junto a varias postales con el defensor rojinegro.

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Daniel Chacón y su novia Nicole se dieron una escapadita por el Caribe. Foto: Instagram Daniel Chacón. ( Foto: Instagram Daniel Chacón./Foto: Instagram Daniel Chacón.)

Dura lesión

A inicios de agosto, Chacón sufrió una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha durante la Copa Centroamericana.

“La Liga informó que nuevamente la rodilla y el ligamento cruzado lo alejarán de las canchas. LDA informa que el jugador Daniel Chacón presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

“El jugador será intervenido quirúrgicamente de manera oportuna y el tiempo aproximado de recuperación lo marcará su evolución. El club y toda la afición están con vos. ‘Mucha fuerza, Dani’”, informó el club.