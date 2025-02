Danny Carvajal soltó una noticia que dejó a los heredianos con los pelos de punta

Danny Carvajal fue clave en el triunfo del Herediano ante el Real Salt Lake, pero terminó el partido con una gran preocupación que lo tiene con la cabeza en otro lado.

Danny Carvajal salió tocado del partido y debe hacerse exámenes. (CSH/CSH )

El arquero florense realizó un paradón en los minutos finales, una atajada que valió como un gol, pero en la zona mixta soltó una noticia que dejó a más de un herediano con los pelos de punta.

“La verdad, estoy preocupado. En el primer saque de puerta que realicé, apenas comenzado el partido, sentí un tirón en mi pierna derecha. Me tocó jugar con una molestia bastante fuerte. Esperamos que no sea un desgarro”, reveló Carvajal.

El dolor fue tanto que hasta pensó en pedir el cambio.

“Hablé con mis compañeros y les pedí que me ayudaran con los saques de puerta. Quería aguantar hasta el medio tiempo para ver si con el vendaje me sentía mejor. Me dieron analgésicos y pude terminar el partido”, agregó.

Ahora, toca esperar.

“Debo revisarme. Vamos a descansar estos días para saber qué pasa con la pierna derecha. Se viene el partido contra Santa Ana y esperamos que el equipo lo haga bien en una cancha difícil, frente a un rival complicado”, dijo el guardameta.

Sobre su actuación, Danny sabe que fue importante.

“Creo que logré colaborar con dos intervenciones clave y evitar que nos anotaran un segundo gol. Los últimos minutos fueron muy complicados para nosotros, pero supimos aprovechar los espacios y, con el contragolpe de Randy (Vega), llegó el penal que sepultó el partido”, comentó.

Héroe en la cancha, pero con una duda grande en la mente. Ahora, los exámenes dirán si la historia tiene un final feliz o si el Team tendrá que acudir a Anthony Walker, el portero suplente que lo ha hecho muy bien cuando le ha tocado.