Darryl Parker se convirtió en la figura del Cartaginés y revela tres factores que lo consolidaron

El portero del Cartaginés Darryl Parker se ha convertido en pieza indiscutible del equipo brumoso en el arranque de la temporada con actuaciones sobresalientes.

El torneo lo inició su compañero Kevin Briceño, pero tras una lesión, Parker tomó el puesto y se ha hecho grande, al punto que Briceño ya está disponible, pero deberá esperar su turno.

Darryl Parker ha volado para evitar goles en contra del Cartaginés. (Jose Cordero)

Este martes ante el Cobán Imperial de Guatemala, por la Copa Centroamericana, Parker volvió a ser pieza indiscutible en el sufrido triunfo brumoso 1 a 0, resultado que revive las esperanzas paperas de clasificar.

Parker habló en radio Columbia, luego del compromiso, y atribuyó a tres factores su buen momento, paciencia, perseverancia y trabajo.

“Perseverancia, Paulo habló conmigo y me dijo que siempre tenga paciencia, sé que la situación es un poco complicada, la competencia con sus compañeros es muy buena. Nunca me desesperé, a veces uno se medio molesta, pero uno tiene que entender que el compañero lo estaba haciendo muy bien, por eso no juega uno, por eso hay que tener paciencia, nos mantuvimos trabajando como si fuera el primer día, y hoy se ve reflejado en la cancha”, dijo.

Parker opina que el juego ante Saprissa de este sábado será muy difícil, pero lo considera un bonito reto.