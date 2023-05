¿Qué tiene que ver Joel Campbell con el buen momento de Darryl Parker?

Al portero del Club Sport Cartaginés Darryl Parker le ha tocado ponerle el pecho a las balas, o más bien a las bolas, en la recta final del campeonato y su rendimiento ha sido bueno.

La ausencia de Kevin Briceño por lesión ha pasado desapercibida gracias al buen trabajo que realiza Parker, quien se ve más ágil y con más seguridad bajo los tres palos del marco del equipo de Paulo Wanchope.

La Teja habló con Junior Parker, hermano mayor de Darryl, y nos contó lo que tiene que ver el jugador nacional Joel Campbell para que el portero luzca tan buenas condiciones.

Darryl Parker ha bajado de peso y se ve más ágil. (Rafael Pacheco Granados)

“Él hizo contacto con Joel porque tiene un gimnasio y tiene un amigo instructor y empezó a ir al gimnasio. Bajó de peso, el instructor le dijo que debía recuperar el nivel y lo empezó a entrenar. Está más delgado y los resultados se ven en el marco”; expresó Parker.

Darryl es del centro de Limón, del barrio Pacuare Nuevo y procede de una familia que ama el deporte. Su hermano Junior es beisbolista, su padrastro es el exjugador y técnico Leroy “el Padre” Foster y su mamá, Sonia Cortés, les decía a los cuatro hermanos, “hagan deporte, pero estudien”.

Darryl Parker con sus hijos Oxland y Dominick (Cortesía )

Con ese concepto y la escuela de fútbol de su padrastro, Darryl creció con la idea de hacerse futbolista, pero tuvo sus malos pasos y con castigos llenos de amor, volvió a enderezar el camino. Todos los hermanos pasaron por la escuela del padrastro, pero al final, Junior se inclinó por el béisbol y Darryl por el fútbol.

“El Padre Foster nos decía que si queríamos destacar en fútbol fuéramos porteros porque era más fácil, porque todos quieren ser delanteros, volantes y algunos defensas. Darryl sí se fue por ese lado, jugaba de campo, pero cuando ya se metió en serio, fue de portero”, recordó.

Darryl Parker ha hecho que el brumoso no extrañe tanto a Kevin Briceño. (Rafael Pacheco Granados)

“Siempre fue un muchacho responsable, no era callejero, no era mal hablado, ni problemático, no fuma ni toma, pero perdió el cuarto año por vago. Ese año no fue a entrenar, ni iba al cole, se quedaba en la casa jugando play o dibujando y cuando mamá se enteró que iba a perder el año lo sacó y lo castigó”.

Y el castigo de la mamá fue muy sabio porque Darryl volvió a conectarse.

“En ese momento ella trabajaba en Sixaola, entonces al siguiente año se lo llevó al colegio de Sixaola como castigo (por la distancia e incomodidad). También tenía que viajar a la escuela de fútbol, que había dejado abandonada y volvió a empezar. Él sacó el cuarto y quinto año en Sixaola”, expresó.

En ese nuevo comienzo, fue visto en un proceso de selección menor donde estaban Carlos Watson, Paulo Wanchope, Gabelo Conejo y decidieron darle una oportunidad, pues necesitaba tener un club, en ese entonces, Chope y Watson estaban con Uruguay y se lo dejaron.

A partir de allí, empezó su carrera, pues luego de los aurinegros pasó a Pérez Zeledón, a Saprissa y a Cartaginés.

Según Junior, Darryl es un muchacho muy serio, al que le gustan las actividades familiares y que disfruta mucho de la compañía de sus hijos.

Doña Sonia con sus hijios; Junior, Mireilly, Jefferson y Darryl Parker Cortés. (Cortesía )

Cuando ha tenido problemas, la familia se mete de cabeza para ayudarlo en lo que puedan, como cuando en una mala racha, cometió una serie de errores deportivos que la prensa se los achacó con fuerza en el Clausura 2020.

“Le tiraron mucho por un error que cometió contra Heredia, una bola que se le fue entre las manos y lo destazaron, pero la gente no sabe la difícil situación sentimental por la que él pasaba en ese momento. La gente a veces es cruel y se les olvida que son personas como uno”.

Una de las pasiones de Darryl es cocinar y le hace a todo, a la cocina caribeña o la del Valle Central.

“Es por mi mamá que cocina muy rico y también nuestro papá (Junior Parker), los dos le hacían a la cocinada y nosotros sacamos eso. Tiene buena cuchara”.

“Mami nos enseñó a cocinar, a lavar, a planchar, a hacer oficio, a hacer de todo y nos decía que era para no depender de nadie y para que, en caso de vivir solos, supiéramos hacer de todo”, añadió Junior.