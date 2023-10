Darryl Parker sobre su lesión: “Le pregunté a Dios por qué me pasan estas cosas”

Darryl Parker, portero del Cartaginés, ya se recupera de la operación a la que fue sometido el domingo por su lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco de la pierna derecha.

La lesión la sufrió el 19 de agosto, en un partido contra Saprissa, y hoy trabaja con todo el entusiasmo del mundo para estar disponible lo antes que pueda, aunque sabe que el camino será largo.

Darryl Parker trata de tener la mejor actitud para volver fuerte. (Rafael Pacheco Granados)

Sus compañeros le dedicaron un gol el domingo, en la paliza que le pegaron a Puntarenas FC 4 a 0.

El diagnóstico médico dice que deberá pasar entre siete y nueve meses alejado de los terrenos de juego. La lesión le llegó en un gran momento para el portero, donde estaba siendo figura del cuadro brumoso.

La Teja conversó con el guardameta sobre su recuperación. La entrevista se realizó antes del domingo, cuando aún no había sido operado.

-¿Cómo está Darryl en la parte mental?

LEA MÁS: Darryl Parker se convirtió en la figura del Cartaginés y revela tres factores que lo consolidaron

Los primeros días fueron los más difíciles, no te voy a mentir, fueron momentos en los cuales me cuestionaba mucho por qué a mí me pasan las cosas y peor en el momento que estaba estaba viviendo, porque la verdad me sentía muy bien, físicamente y emocionalmente, las cosas estaban saliendo muy bien. Ya tenía otra vez un clic con la afición, tenía el respaldo de la institución, del equipo. Ya después me tranquilicé, pasé unos momentos a solas, no quería ver a nadie, casi no salía a la casa más que venir al estadio, a veces salía almorzar solo con mis amigas y después regresaba a casa.

- ¿Cuánto tiempo estuvo así?

Jeikel Venegas enseñó una camisa del portero Darryl Parker luego de anotar el domingo en Puntarenas.

Las primeras dos semanas. No quería casi hablar, pocas personas lo notaron, pero un día que sí estaba un poquito afectado se acercaron varias personas, familiares, mis hijos, para que estuviera tranquilo, que las cosas pasan por algo. Ya después me senté, fui a la iglesia, soy muy católico, a aceptar las cosas

-¿Se enojó con Dios ?

No, pero sí me cuestioné mucho, le pregunté a Dios por qué me pasan esas cosas... “Seguro algo bueno tendrás para mí, seguro quiere que a nivel de carácter desarrolle algo en mí”, le decía, pero yo ahora tengo superarme de la mejor manera, que es lo principal porque es una lesión bastante seria, bastante complicada, de la cual no quiero recaer, yo quiero seguir jugando varios años más, ojalá aquí en la institución.

- Me dijo Junior, su hermano, que en esos primeros días su mamá estuvo con usted para ayudarlo, ¿ahora cómo está haciendo, todavía está ella o ya está solo?

De hecho el día de la lesión llamé mi mamá, estaba en Limón, le dije que si se podía venir, que ocupaba ayuda, que estaba en muletas. Ya cuando nos dieron los resultados, me dieron un mejor panorama y le dije que se fuera para la casa, que ya podía manejar.

- ¿Cuán importante es el apoyo de la mamá, aún cuando ya usted es un hombre hecho y derecho?

Yo crecí solo con mi mamá y mis hermanos, ella fue la que me dio todo, ella siempre estuvo desde el día uno en que decidí jugar fútbol hasta la fecha, entonces ella siempre ha sido mi motor, mi apoyo.