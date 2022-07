David Faitelson habló de Joel Campbell y el tico respondió con un golazo (Video)

Joel Campbell anotó en el empate a tres entre León y Pumas en la Liga MX. Foto: Twitter Joel Campbell

El delantero costarricense Joel Campbell respaldó con un golazo las palabras del famoso periodista mexicano David Faitelson, quien dijo que para él, el tico es de los mejores jugadores en México.

El pepino fue en el empate 3-3 del cuadro esmeralda ante Pumas. Joel hizo el segundo tanto de su club con un remate de seguido cuando iban perdiendo 3-1 a los 58 minutos.

Mediante un video publicado en la página web de ESPN, el comunicador azteca afirmó que Joel está entre los diez mejores jugadores de esa liga y que será un jugador determinante para su club, el León.

“Yo lo pondría, con todo respeto, entre los diez futbolistas o los más trascendentes de la Liga MX. Yo lo veo establecido como un jugador muy importante para el León, fundamental para lo que quiere hacer León, un equipo de media tabla hacia arriba con grandes aspiraciones.

“Veo a Campbell enfocado y dirigido para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de Catar con la selección de Costa Rica. Insisto, para mí está entre los diez mejores futbolistas de la Liga MX, sin temor a equivocarme”, comentó Faitelson.

[ Joel Campbell llegó al tercer piso este domingo y la Liga española se acordó de él ]

David además defendió al tico tras su irregular paso por el Monterrey, pues cree que si no dio todo lo que tiene no fue únicamente por su culpa, pues dice que llegó a un equipo en el que casi ningún jugador ha destacado recientemente.

“Yo no diría que no ha terminado de consolidarse en el fútbol mexicano, quizás no le fue bien en el Monterrey, pero hay que entender que el Monterrey ha sufrido un fracaso rotundo en las últimas temporadas, donde a pesar de tener abundancia, no lo ha manifestado en el campo de juego”.

[ Joel Campbell hizo curiosa revelación sobre el gol que le anotó a Nueva Zelanda ]