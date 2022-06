David Guzmán imitó a Zinedine Zidane y muchos se apresuraron a recordar la acción del astro francés

David Guzmán hizo las de Zinedine Zidane en la final de Alemania 2006. (Captura FUTV)

Decir que David Guzmán imitó una acción del francés Zinedine Zidane no es precisamente para rajar, pues la jugada que estamos hablando es la más expulsión más famosa en la carrera de Zizou y quizá de los Mundiales.

El cabezazo que el Loco, como apodan al morado, le metió al liguista Freddy Góndola el domingo en el partido de ida de las semis del Clausura 2022 entre Saprissa y la Liga fue muy parecido al que francés le metió al italiano Marco Materazzi durante la final del Mundial de Alemania 2006.

La única diferencia entre ambas jugadas es que el árbitro argentino Horacio Elizondo sí expulsó al astro francés, mientras que el réferi Josué Ugalde se arrugó pese a que la jugada se dio frente a él. El silbatero optó por sacarles amarilla a los dos involucrados.

En redes sociales muchos se apresuraron a sacar memes y a comparar ambas acciones, como parte de las críticas a la acción del morado.

El momento siguió siendo muy discutido este lunes, tanto en programas deportivos, como por aficionados y sobre todo luego de conocer que Pedro Navarro será el árbitro para el duelo de vuelta este miércoles.

[ Exárbitro Berny Ulloa: “Lo de David Guzmán era roja directa” ]

Con la diferencia de que a Zidane el árbitro no le tenia miedo 🤫 — Se escribe con H (@TmsVgs) June 19, 2022

Para muchos, Guzmán llega en capilla ardiente por todo lo sucedido y el ambiente de la Catedral podría provocar que en el Morera Soto se revise con lupa cada uno de sus acciones.

“Con ver todas las reacciones que se han dado después de eso, me parece que sí, las fotos, las redes sociales, los videos, ya lo llevan condicionado totalmente. En la primera que tengan le pueden echar, llega en una situación delicada”, comentó Andrey Aguilar, periodista de Deportes Repretel y Monumental.

Al comunicador no le gustó para nada la designación de Navarro como árbitro, considera que no era la mejor opción para un partido de tanta importancia.

“Es un árbitro que no da garantías de nada, creo que no tiene el nivel necesario para dirigir un clásico, no me parece que esté para partidos grandes”, dijo.

Con Var y si Var, roja clara para Góndola por provocar a Guzman a sacar toda su magia al estilo Zidane — Keylor Solano (@KeylorSolanoA) June 19, 2022

Por su lado, el exárbitro Berny Ulloa considera que si Navarro llega queriendo cobrar una factura del juego anterior a Guzmán cometerá un error grave.

“Eso no es problema de él, si él árbitro del domingo no tuvo la personalidad para expulsar a Guzmán como correspondía, es problema suyo, Navarro no tiene por qué pensar en eso”.

“Jamás, eso no puede hacerlo ningún árbitro, lo que tiene que hacer por sentido común, es visualizar correctamente el juego, nosotros sabemos quién es el jugador más complicado, el que más patea, el que más golpea y hablarle, decirle cómo son las cosas, andar cerca de él y ver qué hace”, comentó.

[ Saprissa habría puesto en riesgo la salud de David Guzmán al mantenerlo en el partido ]

A diferencia de Aguilar, Ulloa no ve mal el nombramiento de Navarro, pues en este tipo de partidos se necesita experiencia, pues ya se vio lo que pasó en el Nacional con un árbitro novato, prueba con la que considera, la comisión de arbitraje fracasó.

“La decisión el árbitro la toma cuando corresponde, ya sea a la media hora o al final del partido, las reglas siempre se deben respetar, en casos como estos que no se hace nada solo se ve el bajo nivel de nuestro arbitraje”, finalizó.