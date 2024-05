David Guzmán no se guardó nada tras conseguir la 40 con Saprissa

David Guzman no se guardó nada tras conseguir la 40 con Saprissa (Rafael Pacheco Granados)

David Guzmán no se guardó nada tras la goleada 3 por 0 a Alajuelense y conseguir el tetracampeonato para el Deportivo Saprissa.

Los morados le dieron vuelta a la serie y lograron remontar el 1-0 en el choque de ida, que fue para el olvido para el volante morado.

“Jugamos contra todo, contra muchas adversidades todo el torneo, y como institución somos la más grande de todas. Uno analiza muchas cosas, sabíamos que un 1 a 0 no les iba a alcanzar. Nosotros somos Saprissa, íbamos a cerha las cosas de la mejor manera y lo íbamos a sacar aquí adentro. Hicimos valer nuestra casa”, contó tras el partido.

Guzmán agregó que la afición fue clave y que, aunque ya es el jugador de la planilla actual con más títulos vestido de morado, espera agrandar su propia historia.

“Primero Dios, me falta un título para alcanzar a don Edgar Marín (q.e.p.d.) como el más ganador de Saprissa. Todos los campeonatos son especiales para mí, al final de cuentas lo que quiero es que Dios me dé la oportunidad de ser el más ganador. Me falta muy poquito, pero vamos a paso a paso, estando en esta institución y con este grupo todo es mucho más fácil”, reveló emocionado.