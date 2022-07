David Guzmán reconoció que comete faltas tontas y quiere cambiar para el presente torneo

Este fue el cabezazo de David Guzmán sobre Freddy Góndola y por el que el árbitro amonestó a ambos futbolistas en el primer clásico de la semifinal. (Captura FUTV)

El jugador saprissista, David Guzmán, puso las barbas en remojo y reconoció que muchas de las faltas que comete en la cancha son tontas y quiere cambiar eso, de cara al inicio del Monstruo en el torneo de Apertura 2022.

“Soy futbolista y no quiero cometer faltas tontas, que las hago, quiero cambiar, mejorar, siempre si lo analizamos más a fondo, tenemos que ver cuál es la posición en la que vamos a jugar. Si puedo jugar de mixto, no voy a hacer un solo foul (falta), cuando me toca de 5 me tocará, tengo a (Marvin) Angulo, Mariano (Torres), que son jugadores de mucho toque y no van a hacer foul, nos toca a nosotros el juego sucio”.

“Ahora viene Youstin (Salas), quizás ojalá le toque la bronca a él y no a mí (risas) y es lo que nos parece a nosotros, me gustaría mejorar, ser un jugador de que no se hable de eso, es muy tedioso, todos hablan de lo mismo”, comentó.

A Guzmán se le critica por estar volando manazos y patadas. José Cordero. (José Cordero)

El mediocampista del Saprissa destacó que él no le hace caso a las críticas o cuestionamientos de los aficionados, pues en sus planes está siempre hacer un buen trabajo.

“No quiero que esto que digo luego se use en mi contra, pero yo lo hago por mí, si hay hashtags (#amarillaparaGuzman) o no, no los leo, porque la verdad no me interesa, porque hago mi trabajo para la institución, no para quedarle bien a la gente”.

“Quiero mejorar, quiero estar en la selección, ser más competitivo, lo de las amarillas es circunstancial, existirán partidos con o sin amarillas, pero quiero mejorar siempre”, reiteró.