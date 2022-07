Saprissa es el favorito a ganar el título según la prensa deportiva

El torneo Apertura 2022 es muy diferente al arranque de campeonatos anteriores, ya que Saprissa volvió a ser el gran favorito para la prensa deportiva, desplazando a Alajuelense y al Herediano.

Los nuevos refuerzos del club tibaseño, como el artillero jamaiquino Javon East, el cubano Luis Paradela, Pablo Arboine, el defensor panameño Fidel Escobar y Youstin Salas, así como la presencia de Jeaustin Campos en el cuerpo técnico hacen que la prensa mire al Saprissa como un serio candidato al título.

Lo anterior tomando en cuenta que los morados ya han sido campeones sin partir como favoritos e incluso clasificando de cuarto lugar.

Saprissa luce fuerte, la prensa lo nota y le da el favoritismo. (Jose Cordero)

La mayoría de comunicadores consultados pone al cuadro Herediano como la segunda opción, aunque los florenses no hicieron grandes refuerzos en su planilla, salvo la llegada de delantero del momento, Anthony Contreras.

A la Liga, la mayoría de comunicadores no le cree y es lógico después de tantos fracasos en los últimos torneos, a pesar de mostrar planilla de mucho peso, pero que al final no logran el campeonato, razón por la cual lo ubican como el tercero de la lista.

[ Tras 81 años de espera, Cartago celebra campeonato ]

Finalmente, al Cartaginés lo ven como un equipo fuerte y que clasificará, pero ninguno lo puso a ganar el título. Al Team tampoco le dieron esa etiqueta de número uno, pero es el que más acumula votos como el segundo aspirante.

La Liga sigue teniendo un equipo fuerte, pero los técnicos no convencen a nadie. (Rafael Pacheco Granados)

Entre quienes ven a Saprissa como máximo favorito están Johnny ‘el Loko’ González de Cracks del Deporte, Eduardo Castillo de Teletica Radio, Diego Obando de Fútbol al día, Josué Quesada de Fútbol por dentro y Daniel Jiménez de Teletica.com.

Adrián “el Cazador” Barboza, por ejemplo, fue el único que puso como su favorito a Liga Deportiva Alajuelense.

[ Saprissa se mueve como un Monstruo de verdad en el mercado de fichajes ]

El Loko dijo que los refuerzos de Saprissa son muy buenos y que por eso es el más fuerte candidato al título.

“Para mí es Saprissa porque se ha reforzado muy bien, sin refuerzos ya era una planilla cara, ahora con los refuerzos con más razón. Además, hizo pretemporada con tiempo y sacó la billetera”.

“A la Liga no se le puede creer nada, perdió su norte hace rato, ya no es la Liga de antes, llegó una persona como Agustín Lleida que hace lo que le da la gana y tiene al liguismo maleado”, expresó.

Obando, por su parte, dice que Saprissa es el número uno no solo por los refuerzos, sino por la dirección técnica.

“La Liga no ha podido campeonizar con los técnicos que ha nombrado y la decisión de nombrar a Fabián Coito es terrible, ya que no tiene credibilidad debido a su paso por Honduras. Saprissa sí tiene eso más controlado y Jeaustin le da un plus a los morados”.

Mientras tanto, Josué Quesada afirma que los morados tienen seis años de no empezar un torneo con tanta ilusión como en esta oportunidad.

“Por fichajes y por el técnico que tiene, Saprissa es el candidato número uno. Luego veo a Herediano, Alajuelense y al Cartaginés”.

“Creo que esos torneos en los que Saprissa no era favorito, coinciden con una crisis económica, así que, ¿cómo iba a arrancar favorito con los fichajes que hacía Saprissa?”.

19/06/2022 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Club Sport Herediano, en partido de ida de la primera semifinal de la Copa Promérica, Torneo de Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Y ¿por qué el Cazador Barboza sí cree en la Liga?

El experimentado periodista respondió: “Será un torneo muy parejo, los equipos se han reforzado bien, pero veo a Alajuelense como favorito, ya que ha estado cerca, viene un nuevo técnico y están muy comprometidos. Sé que cuesta creerles pero es el más fuerte para mí”, dijo.

Daniel Jiménez opina lo contrario y expresó que a la Liga no le han puesto el entrenador adecuado para dirigir un equipo con tantos jugadores destacados.

“Es el equipo con más dinero, el que tiene mejores condiciones, mejores instalaciones, hace los mejores fichajes, pero no ponen un entrenador con autoridad, que sepa amalgamar todo lo que tiene. No es favorito”.

[ ugadores de Alajuelense se llevaron una madreada al llegar al Fello Meza (video) ]

Eduardo Castillo, por su parte, dijo que la Liga y Cartaginés tendrán el factor tiempo en contra, pues acaban de terminar el torneo y deben empezar el nuevo, mientras que Saprissa y Herediano tendrán más volumen de trabajo y eso los beneficiará deportivamente.

Cartaginés pese a que fue campeón y mantiene al equipo, no lo ven repitiendo. (Rafael Pacheco Granados)

“Saprissa es favorito, pero por ese criterio pongo a Herediano encima de Alajuelense, el plantel tiene continuidad y es amplio”, dijo Castillo.