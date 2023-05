David Guzmán se desahogó y soltó polémica frase contra el arbitraje

El jugador saprissista David Guzmán expresó este domingo en el festejo de su equipo del bicampeonato que a él lo miden con una vara diferente en el tema arbitral.

El Loco dijo eso cuando le consultaron si le dolía haber quedado fuera de los tres partidos finales de su equipo. Guzmán fue suspendido porque en el juego de ida de la final de segunda fase, le tocó la cara y le metió los dedos en los ojos a Aarón Suárez.

David Guzmán sigue coleccionando títulos con Saprissa. (Alonso Tenorio)

A Guzmán lo sancionaron con tres partidos y no pudo volver a jugar más en el torneo. Ese día, Saprissa perdió 3 a 0 y volvió a perder en el juego de ida de la gran final, 1 a 0, aunque finalmente los morados sacaron la tarea con el 3 a 1 del juego de vuelta de la gran final.

LEA MÁS: ¿Saprissa apelará la sanción de David Guzmán? gerente general responde

“Bastante me duele, toca aprender, saber que las reglas para mí son diferentes, así es esto, es fútbol, tengo que prepararme para esto”, indicó.

Añadió que fue muy difícil para él ver los toros desde la barrera y que asumió un liderazgo desde afuera.

“Sabía lo que nos estábamos jugando, no fue fácil, me tocaba como líder hablar con ellos, corregir errores, pero vi un equipo muy sólido”, dijo.

Tiene fama

Sin embargo, ese criterio de que a él lo miden con diferente vara no es compartido por el exárbitro Marvin Amores ni por el periodista deportivo José Pablo Alfaro.

“No tiene razón, él se va criando una fama, que los árbitros le han permitido y cuando llega un árbitro que no se deja manipular y que hace las cosas bien, como en esa jugada en particular lo hizo Adrián Chinchilla, que lo expulsa bien, entonces llegan las quejas. Le aseguro que no llegan premeditadamente a amonestar a un jugador”, explicó.

David Guzmán también tiene sus antecedentes. (Captura FUTV)

Añadió que Pedro Navarro está dejando una escuela de alcahuetería que le hace mal al fútbol.

“Cuando un árbitro hace algo como eso de Chinchilla, entonces dicen, es que Pedro Navarro no hubiera hecho eso, no hubiera permitido lo otro. Vea la malacrianza y la gritada que le pegó Mariano Torres cuando pitan el penal, mínimo amarilla, pero es roja”, añadió.

Por su parte, Alfaro dijo que Guzmán sabe muy bien el rol que desempeña dentro del terreno de juego y que por su posición se expone a las faltas.

“No tiene razón, lo que deja ver es que son más duros con él, pero por la posición en el campo, por el tipo de jugadas que habitualmente comete e incluso por el rol que tiene dentro del equipo es un jugador que está expuesto a ganarse tarjetas”, dijo.

“Es mañoso, en el sentido de que sabe cuando hacer las faltas, entiende en qué momento puede ser un poco más tosco y en esa jugada con Aarón, fue una excepción. Cometió algo infantil. Se expone demasiado, juega al límite, pero es normal”, comentó Alfaro.