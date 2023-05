¿Saprissa apelará la sanción de David Guzmán? gerente general responde

David Guzmán vio el juego desde las gradas, ya cumplió el primero de tres partidos. (Rafael Pacheco Granados)

Muchos pensaron que el Deportivo Saprissa iba a apelar la sanción de tres partidos de suspensión que le aplicaron a David Guzmán tras el primer juego de la fase final ante Alajulense, pero la directiva morada decidió no hacerlo.

Gustavo Chinchilla, gerente general de los morados, conversó con los medios tras el juego de vuelta contra los manudos y fue claro en decir que el Loco cumplirá el castigo.

“Ya analizamos el tema y creemos que hubo un compartimento que no debió haberse prestado, hay una incitación tres minutos antes, pero ese no es el tema, lo importante aquí es que David Guzmán tiene una campaña extraordinaria, la semana pasada se jugó un partidazo contra Herediano y lo tendremos para el próximo torneo”, comentó.

Chinchilla confesó que conversó con el jugador el fin de semana anterior y comentó que pese a la sanción, tiene todo el apoyo del club por lo sucedido.

“Él no debió tocarle la cara a este muchacho, que aparentemente casi le saca los ojos, sin embargo, David lo sabe, simplemente es un proceso de madurez, nosotros buscamos muchachos con mentalidad de crecimiento, que pueden mejorar cuando reconocen un error y eso es lo que ha hecho”, agregó.

Guzmán fue sancionado con tres partidos por tocarle la cara a Aarón Suárez durante el juego y el árbitro lo expulsó con tarjeta roja directa, este domingo cumplió el primer partido, le quedan dos para entrar limpio al próximo certamen.

Esperarán resolución

Gustavo también habló sobre lo que decía Alajuelense sobre que fueron golpeados por lanzamiento de objetos y respondió que esperarán si les aplicarán sanciones.

“Tiene que haber pruebas, un estudio de Unafut y seremos completamente respetuosos de esa decisión, ahí anda un vídeo, no he tenido chance de verlo, pero lo que me dijeron es que hay uno o varios profesionales que incitan a una afición como esta, que termina prendida, son el tipo de cosas que no deben suceder en el fútbol”, argumentó.

También contestó sobre en caso que les apliquen el veto a la cancha, sobre cómo cambiará jugar en el estadio Nacional, ya que podría ser la principal opción para albergar el juego de vuelta el próximo domingo.

“Se pierde la ventaja de la casa, pero se ganan otras cosas, porque esta semana, cuando salimos a vender las entradas, mucha gente se quejó que no pudo ir al estadio, le metemos 30 o 40 mil personas (al estadio Nacional) y estoy seguro que se va a sentir como en casa, si es que sucede, si es que los profesionales se comportaron como debieron hacerlo”, cerró.